Najbolj na svetu si želijo, da bi jo našli, prekinili so celo dopust (FOTO)

»Na vas se obračam s prošnjo, če mi lahko pomagate pri iskanju naše muce Julie,« se je na javnost obrnila Daša Zajc Kreščišin iz Hoč pri Mariboru. Cela družina si najbolj na svetu želi, da bi znova našli svojo muco. Njihova mucka Julie je ušla iz domače hiše v Spodnjih Hočah, na Flisovi ulici, v bližini železniške postaje Hoče, najverjetneje že 7. ali 8. julija, ko se je družina odpravila na dopust.

Kje je muca Julie? FOTO: Osebni Arhiv

»Julie je naša notranja muca, sterilizirana in čipirana ter vajena zgolj notranjega bivanja. Je belo sive barve, ima bel gobček, posebnost je siva bradica, bel trebušček, siv rep, tačke so čisto spodaj bele, višje zgoraj pa ima tudi nekaj sive dlake, hrbet je belo siv,« poudarja Daša in nadaljuje: »Čisto na začetku našega dopusta, ko je bilo za naše živali urejeno varstvo na našem domu, je Julie izgleda uspela pobegniti že v prvih 24 urah. Nihče jo ni videl več, zato smo se po treh dneh vrnili nazaj v Slovenijo in ugotovili, da Julie res ni v hiši. Do takrat je še obstajalo majhno upanje, da se nekje v hiši zelo dobro skriva.«

Žal temu ni bilo tako.

Prekinili so dopust

Nemudoma so natisnili letake in jih raznosili po vseh nabiralnikih v naselju. »Iščemo jo vsako noč že 14 dni. Letake vsake nekaj dni dodelamo in ponovno natisnemo ter razdelimo, krog iskanja pa širimo. Žal v tem času zanjo ni bilo niti enega klica. Julie je sinova mucka, našli smo jo lani na začetku poletja, na poznem večernem sprehodu, ko je prikorakala iz grmovja in si sama poiskala svojo družino. Takoj je postala naša. Sin je imel 3 leta lani, ko smo jo našli. Zelo veliko sta skupaj, Julie ima namreč rada otroke in med domačimi je zelo sproščena in je rada v naročju. Pri tujcih ni tako, se zelo boji. Najbolj na svetu si želimo, da bi Julie dobili nazaj. Bojimo se, da jo je nekdo dobromisleče uspel pobrati s ceste in jo vzel za svojo. Mogoče se mu je pustila, če je bila zelo lačna. In ta oseba morda ni iz našega naselja ali okolice in ni videla letaka ter posledično ne ve, da se takšna mucka išče. Zato vas prosim za pomoč. Vaš portal bere in gleda ogromno ljudi, mogoče vidi tudi oseba, ki Julie ima,« sporoča Daša.

Za svojo Julie so imeli urejeno varstvo na svojem domu, a oseba, ki bi morala skrbeti za žival, ki je vajena živeti zgolj v hiši, očitno ni bila dovolj pozorna. Po vrnitvi iz tujine so domače obvestili tudi Veterinarsko zbornico Slovenije, oni potem pošljejo obvestilo vsem veterinam in zavetiščem v Sloveniji, da se belo sivim muckam mora čipe preverjati ter pošljejo poleg tudi veliko fotografij. Hvala vsem, ki ste nam pripravljeni pomagati, sporočajo iz Spodnjih Hoč, kjer so dodali tudi kontaktne podatke: Daša Zajc Kreščišin - 041 797 732 (ali Bogdan Kreščišin - 041 577 349).

Na družbenem omrežju je objavljena tudi podrobnost o celotnem dogajanju vse od 7.7., ko so odšli na dopust. »Z znanko smo se dogovorili, da bo za čas naše odsotnosti živela pri nas in skrbela za naše živalice. Že v soboto nam je javila, da nikjer ne vidi Julie. Bila je prepričana, da je skrita nekje v hiši, ker se jo boji. Ker jo tudi naslednji dan ni videla, sem se jaz odločila, da se vrnemo predčasno domov iz morja. Namreč naše muce so vse izključno notranje, sterilizirane/kastrirane in tudi čipirane. Ko smo v ponedeljek zjutraj (10. 7.) prišli domov in preiskali celo hišo, smo ugotovili, da Julie zagotovo ni v hiši. Gospodična pa ne ve niti kdaj niti kako je uspela uiti ven. Glede na njena pričanja lahko sklepamo, da je naša Julie ušla v soboto 8. 7. 2023. Živimo pa ob železniški postaji, kjer večkrat stojijo vlaki (tovorni) po več ur, tudi celo noč. Ker z vsemi ukrepi (letaki v slehernem nabiralniku, klic v zavetišče, vsakodnevno nočno iskanje, polepljeni letaki v okolici, Facebook, preverjanje katere živali so bile povožene na našem koncu itd...) nismo v 10 dnevih prejeli niti enega samega klica, da bi kdo kje videl Julie, se bojimo, da se je odpeljala z kakšnim tovornim vlakom daleč stran. Še vprašanje: Če bi se muca slučajno znašla z vlakom v tuji državi, ali bodo tam lahko razbrali podatke na čipu? Recimo v Avstriji ali na Madžarskem/Italiji?«

