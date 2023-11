Najbogatejši Slovenci: Loginovi nič več najbogatejši, ta družina se je zavihtela na sam vrh

Premoženje 100 najbogatejših Slovencev je vredno še osem odstotkov več kot leto prej in letos znaša 8,7 milijarde evrov, v analizi ugotavlja revija Finance Manager. Meja za vstop na lestvico se je zvišala s 33,3 milijona evrov, kjer je bila lani, na 35,2 milijona.

Največji skok (v evrih) je uspel družini Lah, ki so jim tokrat namerili 385 milijonov evrov premoženja oziroma 119 milijonov več kot leto prej. Z vrha lestvice so zrinili zakonca Login. Iza Sia in Samo sta se namreč razšla, njuno premoženje pa so se odločili pripravljavci lestvice razdeliti. Tako si na najbolj aktualni lestvici delita drugo mesto, vsak pa ima po 345 milijonov evrov premoženja, skupaj torej 690 milijonov in tako tudi zaključujeta po premoženju najtežje tri Slovence.

Igor Lah. FOTO: Matej Družnik

Največji skok, merjeno v odstotkih, je uspel lastnikoma uspešnega proizvajalca toplotnih črpalk Kronoterm Bogdanu Kronovšku in Nataši Besednjak. Premoženje so jima ocenili na 72,6 milijona evrov.

Med večjimi skoki, ki so ji zaznali, je tudi tisti Jureta Kneza, največjega lastnika trboveljskega Dewesofta, razvijalca programske opreme za merilno tehnologijo in zbiranje podatkov. Oceno vrednosti so zvišali za 90 milijonov, na 243 milijonov evrov, to pa je šestkrat več kot pred štirimi leti. Knez je tudi novinec med deseterico.

Novi obrazi

Med stoterico najpremožnejših so letos štirje novinci in šest povratnikov.

»Najvidnejši nov obraz je kapetan nogometne reprezentance Jan Oblak, ki se s pogodbo, ki bi jo bolj kot nogometnemu vratarju pripisali najbolj cenjenim nogometnim napadalcem, z ocenjenimi 38,9 milijona evrov premoženja premierno uvršča na lestvico najbogatejših,« pojasnjujejo pripravljavci lestvice. Iz sveta športa so na njej še trije profesionalni športniki: Luka Dončić, Goran Dragić in Anže Kopitar.

»Pri športnikih kot merilo premoženja jemljemo bruto plače, znižane za davke in ocenjene stroške (pri čemer smo vselej konservativni), ne upoštevamo pa morebitnih donosov, ustvarjenih z upravljanjem prihrankov,« pojasnjujejo.

Na lestvici sta se na novo pojavila še lastnika podjetja, še enega znanega iz sveta toplotnih črpalk: velenjsko podjetje Firšt v lasti Franca in Elizabete Firšt, specializirano za ventile in regulatorje ogrevanja. Premoženje je ocenjeno na 36,9 milijona evrov.

Poleg prej omenjenega novinca sta tu še Damir Popović, lastnik rastočega komendskega podjetja IMP Pumps z ocenjenimi 40,3 milijona evrov, in David Svetličič, ki se je na lestvico povzpel predvsem po zaslugi proizvajalca avtodomov Tourne Mobil, je pa tudi lastnik družb Asi in Lev.

Top deset po oceni premoženja:

Družina Lah, 385 milijonov evrov (+ 45 odstotkov glede na lani) Iza Sia Login, 345 milijonov evrov (ni spremembe)

Samo Login, 345 milijonov evrov (ni spremembe)