V Slovenijo se bo priplazila hladna fronta: grozijo sneg, toča in silovit veter

Vikend prinaša vremensko zelo pestro dogajanje. Okrepil se bo jugozahodnik, ki bo marsikje po nižinah dosegal hitrosti od 50 do 70 km/h. Nekoliko močnejši bo, kot je običajno, a še vedno pod opozorilnimi vrednostmi, napoveduje Agencija RS za okolje (Arso).

Sobotno jutro bo toplo, skoraj povsod bo nad 10 stopinj Celzija, ob morju in po nekaterih nižinah vzhodne Slovenije jih bodo izmerili 14. Če bo dopoldne spodobno toplo, pa se bo sredi dneva in popoldne nad naše kraje zgrnila hladna fronta. Od severa nas bo dosegel pas padavin z okrepljenim severnim vetrom in izrazito ohladitvijo.

Snežna meja se bo hitro spustila, grozi tudi toča

»Vmes bodo nastale tudi posamezne nevihte, ki lahko prinesejo sodro ali drobno točo. Meja sneženja se bo hitro spuščala. Če bo temperaturna meja 0 °C sprva na nadmorski višini okoli 2500 m, se bo popoldne spustila pod 1000 m. Ohladilo se bo za več kot 10 °C. Predvsem na Notranjskem in Kočevskem kaže, da bo popoldne zimsko s sneženjem,« napovedujejo vremenoslovci. Sneg pričakujejo tudi v višjih legah Gorenjske in severne Primorske, medtem ko bodo drugod padavine, ob dotoku hladnejšega in bolj suhega zraka za sneg, ponehale. Na Primorskem pričakujte zmerno do močno burjo, sunki pa lahko dosežejo hitrost do okoli 100 km/h. Prav zaradi vetra so izdali tudi vremensko opozorilo.

Če se odpravljate na pot, Arso svari, da bodo razmere na cestah nekaj ur slabe (močnejše padavine, veter, slaba vidljivost), zato svetujejo, da se je na pot bolje odpraviti pred fronto (zjutraj ali zgodaj dopoldne) ali po prehodu (pozno popoldne, zvečer): »Na jugu in jugozahodu Slovenije bo dogajanje za nekaj ur daljše in zamaknjeno v popoldanski in večerni čas. Oteženim vremenskim razmeram bo izpostavljena zlasti primorska avtocesta, kjer bo najverjetneje tudi snežilo. Že v poznih večernih urah se bo vreme povsod umirilo, le burja bo do sredine noči na nedeljo še vztrajala.«