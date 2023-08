Nad okolico Gradca se je razbesnelo neurje: toča debela tudi 8 centimetrov (FOTO)

Sinoči se je v okolici Gradca razvila »zelo močna točonosna nevihta. Neurje z debelo točo je povzročilo ogromno škode. To so trenutni prizori nedaleč stran od središča mesta, nevihta pa se le še krepi,« so sinoči okoli 22. ure objavili na Neurje.si in dodali nekaj fotografij, ki med drugim prikazujejo, kako je toča uničila stekla avtomobilov.

Ponekod je padala toča s premerom 8 centimetrov. FOTO: Meteoinfo.si

https://www.facebook.com/StormchasersSlovenija/posts/pfbid0AaykyesiPa3Zyy5rnXRVvWx4GnnnjEWF2otqZitoh6AH5ay2Ae8UHp9iYCHZY8tWl

Po poročanju portala Neurje.si so bili s strani Skywarn Austria obveščeni, da je ponekod padala toča s premerom do osem centimetrov. Zadeva je še zmeraj v maksimalnih odbojih, kar pomeni, da še zmeraj lokalno pada toča, navajajo.

Nevihta se je nato z območja Gradca se je premaknila proti jugovzhodu na območje Feldbacha, vendar je precej oslabela.

Po poročanju portala Meteoinfo so v pasu od vzhoda Francije do Madžarske nastale močne nevihte z lokalno zelo debelo točo. Bliskanje se je videlo tudi iz Slovenije, neurja pa naj ne bi dosegla naših krajev.