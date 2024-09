Nacionalka pozabila na gluhe, predsednik Medobčinskega društva gluhih in naglušnih oster

V Parizu so se po 11 tekmovalnih dneh s slovesnim zaključkom na znamenitem Stade de France končale tudi 17. paralimpijske igre, katerih moto so bili povezovanje, vključenost in enakovredna obravnava paralimpijskih športnikov. A kljub izjemnemu športnemu vzdušju in našima medaljama so igre pustile zelo grenak priokus in razočaranje pri naših rojakih, ki so gluhi in naglušni. Za njih je bilo namreč dogajanje v Parizu na RTV Slovenija nedostopno in nerazumljivo. Niti ena oddaja, niti en prenos, niti ena podelitev, niti otvoritvena slovesnost paralimpijskih iger Pariz 2024 ni imela podnapisov in ...