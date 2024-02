Na vrh Velike planine v pičlih štirih minutah in pol (FOTO)

Odprtje zmogljivejše in hitrejše šestsedežnice je pomemben zgodovinski mejnik v razvoju Velike planine kot izjemne naravne in kulturne dediščine, ki spada v sam vrh slovenskih turističnih biserov. S sodobno šestsedežnico, ki je bila zasnovana in vgrajena ob upoštevanju najvišjih standardov varstva okolja in kulturne dediščine, se lahko na Veliko planino pripelje skoraj 1500 obiskovalcev na uro, potovanje pa traja štiri minute in pol.

Namen investicije je bil spodbuditi razvoj trajnostnega in sonaravnega turizma, ki bo pripomogel k edinstvenosti destinacije in še kakovostnejši ponudbi. »Nova šestsedežnica ni le prevozno sredstvo, temveč simbol naše zavezanosti trajnostnemu razvoju turizma na Veliki planini. Ponosni smo, da lahko zdaj obiskovalcem ponudimo udobno in varno potovanje ter jim omogočimo, da še bolj uživajo v lepotah našega naravnega okolja,« je ob odprtju dejal direktor družbe Velika planina Tomaž Štefe. Poudaril je, da želijo ne le izboljšati izkušnjo smučanja, ampak na novo raven dvigniti obisk Velike planine kot ene najbolj znanih slovenskih atrakcij v vseh letnih časih, ki privlači številne domače in tuje obiskovalce vseh starosti. »Ta naložba je rezultat sodelovanja in podpore številnih deležnikov, od lokalne skupnosti in občine do države, ter trdega dela najožje delovne skupine, zunanjih partnerjev in ekipe vseh zaposlenih,« je dejal Štefe.

1665 m je nadmorska višina zgornje postaje. 5 m/s je hitrost nove naprave. 1500 obiskovalcev na uro lahko prepelje. 10 milijonov evrov je vredna investicija.

Še menjava nihalke

Tudi kamniški župan Matej Slapar je izgradnjo šestsedežnice izpostavil kot »projekt sodelovanja med Občino Kamnik, upravno enoto, podjetjem Velika Planina, d. o. o., med nekdanjo in trenutno vlado ter vsemi drugimi deležniki«. Vsem vpletenim se je zahvalil za prispevek. »Ker smo zagnani, imamo v mislih še vrsto drugih projektov. S podobnim sodelovanjem lahko izpeljemo še veliko dobrega na tej planini in v dolini,« je poudaril Slapar. Član nadzornega sveta podjetja Velika planina Tomaž Lah je dejal, da je bila investicija v šestsedežnico prva faza prihodnjega razvoja, druga faza, pri kateri pričakujejo pomoč države, pa je menjava nihalke. Pomoč države je ob odprtju nove šestsedežnice obljubil minister za kohezijo in regionalni razvoj dr. Aleksander Jevšek. »Danes je dan za slavje, jutri pa stopimo skupaj in delamo naprej,« je dejal ter izvedeno investicijo poudaril kot zgled. »Velika planina ima dušo, zgodbo, je avtentična in je zato pomembna ne samo za nas, ki smo domačini. Zelo pomembna je tudi, ko Slovenijo predstavljamo v svetu,« pa je dejala generalna direktorica direktorata za turizem na ministrstvu za gospodarstvo Dubravka Kalin.

Nova šestsedežnica je ena najmodernejših v Sloveniji. Odlikujeta jo dve tehnični posebnosti, in sicer odklopljivost in sistem neposrednega pogona, t. i. direct drive. Odklopljivost omogoča, da potniki potujejo z višjo hitrostjo, medtem ko se vožnja pri prestopu vseeno znatno upočasni ter omogoči varen in preprost izstop. Direct drive pa je tehnologija, ki je brez uporabe olja tudi prijazna do narave. Nadmorska višina spodnje postaje je 1407 m, višina zgornje postaje pa 1665 m. Razdalja med postajama znaša 1341 m, višinske razlike je 258 m. Čas potovanja je 4 minute in 29 sekund. Hitrost nove šestsedežnice je 5 m/s.

Varnost obiskovalcev je na prvem mestu, zato je šestsedežnica opremljena z naprednimi varnostnimi sistemi. Celotno doživetje obogatijo tudi udobni sedeži in panoramski razgled. Sedežnica in kontrolne postaje se v sivi barvi lepo zlijejo z gorami v ozadju. Vse tri postaje ob sedežnici so iz naravnega lesa. Kontrolne hiške, ki so večje in udobnejše od prvotnih, so zasnovane po viziji očeta arhitekture na Veliki planini Vlasta Kopača: deske so navpične in brez utora, na strehah pa so skodle. S tem so sledili zakonitostim gradnje in se približali prvotni estetiki.

Varovanje narave

Pri postavitvi šestsedežnice je bil največji izziv, kako zagotoviti varovanje narave Velike planine. Zaradi zaščite živali, zlasti pri nas živečega petelina ruševca in koconogih kur, niso mogli začeti delati pred 1. junijem. Prav tako je bilo treba vso gradbeno mehanizacijo pred prihodom na planino temeljito očistiti, s čimer so izničili možnost, da bi nanjo prinesli tujerodne ali invazivne rastline; tudi ves odvečni material se je odpeljal nazaj v dolino. Po koncu del so na gradbišču vzpostavili prvotno stanje – to pomeni, da niti trave niso dosejali, temveč so ustvarili razmere, da se bo trava samoniklo zarasla v najkrajšem mogočem času.

Velika planina je lani investirala tudi v podporno turistično infrastrukturo: mini otroški adrenalinski park, prostor za druženje in shranjevanje električnih koles, 20 sodobnih novih električnih koles in polnilnice za njihovo polnjenje ter prostor za popravilo koles na spodnji postaji nihalke. Na zgornji postaji nihalke in spodnji postaji sedežnice je nov sonaravni multisenzorični park, ki je zanimiv tako za otroke kot odrasle. Poleg tega so investirali v smučarski trak za otroke in obnovili zunanjo infrastrukturo pri gostišču Zeleni rob.

Celotna investicija v šestsedežnico je vredna približno 10 milijonov evrov, za podporno turistično infrastrukturo pa so namenili še približno pol milijona evrov. Družba Velika planina je na javnem razpisu ministrstva za gospodarstvo, turizem in šport pridobila dobrih sedem milijonov evrov evropskih in državnih sredstev, najeli so tudi 2,4 milijona evrov dolgoročnega posojila, preostalo so lastna sredstva podjetja Velika planina. Primož Hieng