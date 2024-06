Na Visti so prvič zapele motorke (FOTO)

Tradicijo tekmovanj v gozdarsko-lesarskih veščinah skrbno negujejo na območju Zgornje in Spodnje Savinjske doline, pa tudi na Koroškem in v Šaleški dolini. Društva lastnikov gozdov (DLG) redno prirejajo srečanja članov ter drugih gozdarskih sodelavcev in kmetov s posebnim tekmovalnim programom, prikazom spretnosti in natančnosti pri tem delu z motorno žago.

Dogodki so praviloma povezani s predstavitvami novejše tehnike, zaščitne opreme ter obleke za delo v gozdu in ob spravilu, transportu ter predelavi lesa. Prav na tem področju, ki spodbuja k usposabljanju za pravilno in varno delo, so aktivni pri DLG Šaleška dolina, kjer so tradicijo tekmovanj začeli že pred desetletjem. Ker izvedba vsako leto ni bila mogoča, je bilo letošnje, 9. srečanje za memorial Milana Pogorelčnika, po nekdanjem izjemno aktivnem sodelavcu Zavoda za gozdove Slovenije Območne enote Nazarje, nekaj posebnega.

Marjan Hren je čestital prirediteljem in tekmovalcem.

Orali ledino

Po Gaberkah in Škalskih Cirkovcah se je dogodek tokrat zvrstil na novi, primernejši lokaciji, na območju parka Vista ob Velenjskem jezeru. Tekmovanje sta omogočila župana MO Velenje ter občine Šoštanj. Letos so se z vodstvom Zveze lastnikov Gozdov Slovenije (ZLGS), zastopa ga predsednik Marjan Hren, dogovorili, da združijo že preizkušen format dogodka z dodatnim programom kot prvim vseslovenskim srečanjem ZLGS. Ta del jim je sicer uspel le delno, tekmovanje pa se lahko pohvali s številno udeležbo. Organizacijsko-tehnično delo je ostalo pretežno na plečih in iznajdljivosti ekipe vodstva DLG Šaleške doline, kot je že med dogodkom povedal njihov predsednik, kmet in gozdni posestnik Martin Medved iz Zavodenj:

»Hudo smo se nagarali, za tako ogromno dela nas je bilo premalo. A smo veseli, da smo orali ledino in da bo v prihodnje morda kdo razdelil napore na več ljudi. Vsa čast pa izvajalcem meritev, sodnikom in njihovim pomočnikom na tekmovalnem poligonu, vseh 17 je sodelavcev ZGS OE Nazarje ter tudi KE Šoštanj.«

Zmagovalci V posamezni konkurenci so slavili Žiga Švigelj na prvem mestu, drugi je bil Janez Meden, tretji Šimen Drašler. V hitrosti in pravilnosti menjave verige je bil najboljši Janez Meden, v kombiniranem rezu pa Žiga Švigelj. Precizni rez je najhitreje in najtočneje izvedel Tomaž Mernik pred Robertom Čukom in Danijem Avbrehtom. V zaseku in podžagovanju je zmagal Janez Meden pred Šimnom Drašlerjem in Andrejem Goličnikom. Na finalni tekmi kleščenja debla so si prva tri mesta izborili Robert Čuk, Klemen Mazej ter Andrej Goličnik. Skupni tretji prenosni pokal ZLG Slovenije, torej osrednjo lovoriko tekmovanja, je osvojila ekipa Duseti Šoštanj. Na državno prvenstvo so se uvrstili Klemen Mazej, Miha Kaker ter Dani Avbreht.

Prikaz delovanja gozdarskih strojev in logistike

Nekateri med njimi tudi že svetovni prvaki, denimo Slo Team

Za prvo srečanje ZLG Slovenije in nekoliko spremenjen koncept je bilo treba zagotoviti dovolj velik teren. Za potrebe prireditelja je dogajanje podprl tudi glavni pokrovitelj Krpan. Na prvem srečanju lastnikov gozdov pa so dejavnosti, gozdarsko tehniko in opremo predstavili tudi številni drugi. Prireditev se je začela sredi dopoldneva, ko se je na prizorišču pojavila gozdarska kraljica Slovenije Andreja Vidmar, ki je vsem zaželela varno delo in dobre uspehe. Marjan Hren je že na začetku dejal, da »je vse odlično pripravljeno, le obiskovalcev bo treba v prihodnje privabiti še več, saj je dogodek zamišljen kot nekakšna olimpijada gozdarjev in lesarjev, koristna pa je za vse«. Po besedah podžupanje MO Velenje Aleksandre Vasiljević, direktorja Kmetijsko-gozdarske zbornice Slovenije Janeza Pirca in direktorja strokovnega sveta Zavoda za gozdove Slovenije dr. Aleša Poljanca je dogodek pomemben del prizadevanj družbe za ohranjanje gozdov ter stik posestnikov s stroko.

Natančnost je pomembna vrlina gozdarja.

Zmagovalci so bili vsi.

Obiskal jih je tudi minister za gospodarstvo, turizem in šport Matjaž Han. »Rad se srečam z ljudmi na terenu, da slišim tudi gozdarje, ki tako zgledno skrbijo za naše gozdove. Problemi so, a smo skupaj v tem, da rešujemo težave; vesel sem dogodka, ki združuje ljudi in promovira naš les ter varuje naravno okolje,« je še dejal. Tekmovanje v petih tehničnih modelih je potekalo v posamični konkurenci 33 udeležencev iz številnih slovenskih regij ter osmih ekip. Skupni prenosni pokal ZLG Slovenije, torej osrednjo lovoriko tekmovanja, je osvojila ekipa Duseti Šoštanj. Priznanja, pokale in praktične nagrade so izročili najboljšim posameznikom in ekipam, za prijetno vzdušje so skrbeli simpatični Mladi Dolenjci.

Pri preciznem žaganju sta pomembna znanje in vaja.

33 udeležencev je tekmovalo v posamični konkurenci.