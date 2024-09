Na trgatvi kraljica in 19 vitezov (FOTO)

Prebivalci Pečarovcev skupaj s krajani KS Markovci in občino Puconci ter Evropskim redom vitezov vina, konzulatom za Slovenijo, Legatura za Pomurje, in Združenjem slovenskega reda vitezov vina, Omizje za Pomurje, so na enem najlepših vrhov v Prekmurju pripravili viteško trgatev z vinskimi vitezi Evropskega in Slovenskega reda, ki že dobrih 20 let gojijo avtohtono radgonsko ranino na Pečarovskem bregu.

Grozdje hitro potrgano

Svečanega dogodka se je udeležilo 19 vinskih vitezov obeh redov in ena vinska kraljica. Med kulturnim programom, za katerega so poskrbele domače pevke in pevci ter domači harmonikar, sta prvi grozd simbolne trgatve odrezala zaslužna osebnost kraja Karel Žekš in prekmurska vinska kraljica Nuša Horvat. In šele ko je skrbnik trte Franz Horvat Kner ugotovil, da je grozdje dozorelo, so se trgatvi lahko pridružili vsi drugi.

Tudi viteza Feri Cipot in Franz Horvat sta vrezala nekaj grozdov.

Domača vinogradnika Franc Zelko in Fanca Ficko sta prešala.

Še prej so prisotne na 1. svečani simbolni trgatvi viteške trte ranina pred Gostilno Zelko nagovorili nekdanji puconski župan, sedaj podžupan Ludvik Novak, ambasador slovenskega viteškega reda Štefan Pavlinjek, prvi legat pomurske legature Evropskega reda Ignac Rajh, Jože Rituper, predsednik KS in gospodar trte, predsednica TKŠD Pečarovci Dragica Kardoš, vinska kraljica in skrbnik trte. Pred osrednjim delom prireditve so si predstavniki domačinov in obeh viteških redov izmenjali darila v spomin na prvo viteško trgatev. Ta se je hitro končala, saj je veliko trgačev kaj hitro obralo – eno trto. Natrgali so 29 kilogramov grozdja.

Trgačem se je pridružila Martina Temlin, članica KD Zgrebaši, ki je z bosimi nogami v kadi stlačila obrano grozdje. Skrbnik trte in enologinja ter vitezinja Cvetka Sakelšek sta poskrbela za tehtanje grozdja in meritve sladkorja. Mošt je bil zelo sladek, vseh 22 litrov bodo sedaj šolali in ga poskusili naslednje leto aprila.

Vinska trta ima veliko simbolno moč

Po uradnem delu so se vsi odpravili v bližnje gostišče Zelko na bograč in druge dobrote. »Včasih se med ljudmi pojavi vprašanje, zakaj je bila viteška trta pred 21 leti posajena prav v Pečarovcih. Večina takratnih pričevalcev pravi, da je ideja nastala na desni strani reke Mure, na območju Gornje Radgone in Radencev, z namenom, da se znotraj takrat še skupnega viteškega Omizja Pomurje vsa območja regije povežejo v bolj homogeno celoto.

Martina Temlin je bosih nog stlačila vse grozdje.

Vitezi obeh redov, evropskega in slovenskega, odlično sodelujejo.

Ker ima vinska trta veliko simbolno moč in vrednost, je skupina dobro mislečih pripadnikov reda z Alojzem Slavičem in Francem Škrobarjem na čelu predlagala, da bi to povezovalno nalogo lahko opravila avtohtona pomurska trta ranina, ki izhaja z območja Gornje Radgone. Posajena naj bi bila nekje na levi strani reke Mure, torej v Prekmurju.

V druženju s to skupino je ideja prišla na uho Dušanu Zelku, ki ga prav tako zaznamuje simbolika dveh bregov reke Mure. Dilemo lokacije v Prekmurju je rešil tako, da je predlagal parcelo ob domači gostilni. Predlog je bil sprejet in tako je bila letos trta tu že enaindvajsetič svečano obrezana, tokrat pa bo tudi prvič svečano obrana. Dober namen simbolne zasaditve sicer ni preprečil odcepitve dela takratnega enotnega reda v novi samostojni red, je pa viteška modrost zmogla dovolj moči, da vsa ta leta ta dogodek oboji častimo skupaj in ga vedno bolj tudi spoštujemo,« je med drugim povedal moderator in vinski vitez Peter Kirič.

Prisotne je prvič nagovorila nova prekmurska vinska kraljica Nuša.

Domači pevci so zapeli nekaj vinskih in drugih domačih pesmi.

Poleg ranine želijo posaditi trto vseh trt

V zadnjih desetih letih so se odnosi poglobili, vzdušje pa je iz leta v leto prijetnejše. »Razmišljamo pa tudi za naprej. Poleg pomurske trte ranina želimo posaditi še trto vseh trt, potomko najstarejše trte na svetu, modro kavčino oziroma žametovko, ki raste na mariborskem Lentu. Vino iz obeh trt bi lahko s poudarjeno simbolno in povezovalno noto postalo protokolarno vino občine Puconci, lokacija na Sebeščanu pa vse bolj zanimiva,« je pojasnil Andrej Šajnovič, drugi legat pomurske legature Evropskega viteškega reda, ki je prepričan, da se bo večina izrečenih želja uresničila.