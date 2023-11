Na to smo lahko zelo ponosni: Ljubljana je med petimi najlepšimi

Britanska hotelska veriga Premier Inn je izvedla zanimivo turistično raziskavo o lepotah jesenskih mest, med katerimi je Ljubljana zasedla peto mesto, ki si ga deli z italijanskimi Firencami. Tako imenovana eye-tracking študija je vključevala 60 svetovnih mest, da bi razkrila, katero najbolj pritegne pozornost ljudi v jesenskih mesecih.

Kako dolgo so gledali fotografije

To so ugotovili na podlagi tega, kako dolgo so v povprečju anketiranci gledali fotografije mest. Tako je najlepše jesensko mesto britanski Bath, sledijo pa ameriški Chicago, južnoafriški Cape Town in ameriški Boston. Peto mesto si delijo italijanske Firence in Ljubljana, sledijo pa še Rim, Tokio, Istanbul in München. Biti v družbi tako znanih in prepoznavnih mest zagotovo ni kar tako. Za izvedbo raziskave so pripravili seznam 60 čudovitih jesenskih mest z vsega sveta.

Tridesetim udeležencem so prikazovali jesenske fotografije teh mest in s programsko opremo za sledenje očem beležili povprečno dolžino časa, ki so ga udeleženci porabili za gledanje podob posamezne destinacije – povprečni čas fiksacije –, v sekundah. Povprečni časi fiksiranja so bili nato razvrščeni od visokega do nizkega, da bi razkrili mesta, ki so si jih ljudje ogledovali najdlje. Ta mesta naj bi bila najbolj vpadljiva, zato tudi najlepša.

O jeseni v Ljubljani so ob rezultatih raziskave med drugi zapisali, da turisti sveže jesenske dni v slovenski prestolnici lahko preživijo med potepanjem po mestnem gradu iz 11. stoletja in bližnjem rečnem nabrežju. Predlagajo sprehod po parku Tivoli in razglede z gozdnatega Rožnika. Ljubitelji narave lahko uživajo ob vevericah, ki brskajo po sveže odpadlem listju, ali pa se odpravijo do Koseškega bajerja. Povsod je dovolj kavarn in restavracij, tako da med ogledom mestnih znamenitosti turisti ne bodo žejni in lačni.

Bath je zgodovinsko britansko mesto, njegov nastanek pa sega v rimske čase. Pristalo je na prvem mestu tudi v raziskavi najlepših jesenskih britanskih mest. Leta 1987 je bilo uvrščeno na Unescov seznam svetovne dediščine in ponuja termalne kopeli, ki so jih zgradili Rimljani, kar je kot nalašč za obisk, da se obiskovalci ogrejejo, ko so meseci hladnejši. Premore čudovito zgodovinsko arhitekturo in bogate parke, okrašene z oker in rdeče obarvanimi drevesi.

Ameriški Chicago, znan kot vetrovno mesto, se v jesenski sezoni ponaša z več kot le jesenskim vremenom. Na voljo so bujni parki, vrtovi in zelene površine, vključno s parkom Lincoln ob bregu jezera Michigan. Živalski vrt Lincoln je obdan z jesenskim drevjem. Obiskovalci si lahko izberejo lastno bučo za izrezovanje ter naberejo sestavine za jabolčno pito v edinstvenem labirintu sadovnjaka jablan Royal Oak Farm.

Ko je jesen spomladi

Jesenska sezona v Cape Townu na južni polobli traja od marca do maja in ponuja alternativni letni čas za obiskovalce severne poloble, da doživijo mesto v vsem njegovem jesenskem sijaju. Z manj turistov kot v poletnih mesecih sezona ponuja priložnosti za doživetje Cape Towna in preostalega Western Capa po nižji ceni in z manjšo potrebo po predhodnem rezerviranju glavnih znamenitosti, kot so številni vinogradi.

Za tiste, ki imajo radi bolj aktivne počitnice, je to prav tako odličen čas v letu za pohod na Mizasto goro. Za pogumnejše popotnike pa je jesen pravi čas za potapljanje z morskimi psi, spust po vrvi in jadralno padalstvo.

Med jesenskim obiskom Bostona je obvezen obisk parka Boston Common and the Public Garden, ki je prežet z zgodovino in lepoto. Bil je prvi javni park v ZDA, s sosednjim botaničnim vrtom tudi prvi te vrste v državi.

Romantične Firence so jeseni mirnejše in turistom predlagajo obisk bližnjega vinograda v Toskani in da izkoristijo sezono oljk. Obrežja reke Arno so idealen kraj za jesenski sprehod ob bleščečih odsevih vseh barv, ki jih ponuja letni čas.