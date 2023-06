Na teh destinacijah pričakujejo zelo dobro turistično sezono

Destinacije na območju Julijskih Alp letos pričakujejo zelo dobro turistično sezono. Kot pravi direktor Turizma Bled Blaž Veber, se kljub napovedanemu velikemu obisku sezone ne bojijo, temveč se je veselijo. »Napovedi glede zasedenosti so do sredine septembra res izredno dobre.« Podatki za prvo četrtletje kažejo, da letos dosegajo številke iz predkoronskega leta 2019. »Eden od naših glavnih ciljev je podaljšanje bivanja na Bledu, da tako res postane pravo srce Julijskih Alp,« je dejal Veber.

V zagotavljanju dodatnega javnega prevoza v času poletne sezone Bled sledi Bohinju, ki že vrsto let daje poudarek trajnostni mobilnosti. Kot je dejal direktor Turizma Bohinj Klemen Langus, je gost v Bohinju lahko mobilen brez lastnega avtomobila. Javni prevoz in kolesarjenje z zmanjšanjem obremenitve s pločevino gostom omogočajo boljše doživetje, prebivalcem pa večjo kakovost bivanja. »Rezervacije za poletno sezono so izjemno dobre,« je dejal Langus in dodal, da se od sredine maja v Bohinju čuti pravi turistični utrip, ki bo očitno ostal vse do konca septembra ali še dlje.

Zasedenost nastanitev

Po podatkih kranjskogorskega turističnega gospodarstva sta julij in avgust glede na rezervacije že dodobra zasedena. Med gosti prevladujejo Nemci, Čehi in Slovaki. Pričakujejo tudi Italijane, Angleže in seveda Slovence. Raste obisk doline Soče. »Sezono običajno ocenjujemo po tem, kako se začne, in letos tako rekoč od velike noči dalje ni bilo popuščanja,« pravi Miro Kristan iz Posoškega razvojnega centra.

Trenutna zasedenost nastanitev v Gornjem Posočju je med 70 in 80 odstotki. Direktor Javnega zavoda za turizem Dolina Soče Viljam Kvalič pričakuje, da bodo letos v dolini Soče presegli mejo milijon prenočitev.

