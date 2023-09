Na ta dan v Slovenijo prihaja občutna ohladitev

»Danes in jutri bo pretežno jasno. Zjutraj bo po nekaterih nižinah kratkotrajna megla,« je danes zjutraj prek družabnega omrežja X, prej twitter, sporočila Agencija RS za okolje (Arso). Temperature se bodo te dni povzpele blizu 30 stopinjam Celzija, v sredo pa nas ob dosegla sprememba. Nekoliko več oblakov bo na nebu, v severni polovici države pričakujte kakšno nevihto.

Ne hodite na pot brez dežnika

V četrtek nikakor ne pozabite dežnika, saj je pričakovati kaplje z neba po vsej državi (ta dan bo v tem tednu najbolj vremensko pester, saj bomo imeli vse, od sonca do neviht). Občutneje hladneje bo: na severovzhodu bodo danes in jutri čez dan izmerili 28 oziroma 29 stopinj Celzija, v četrtek pa le 22. Zaenkrat se zdi, da vremenoslovci za ta del države napovedujejo največ padavin. Drugod po državi bodo na ta dan izmerili od 20 do 24 stopinj, ob morju do 26.

Temperature se bodo spet dvignile

Temperature proti koncu tedna se bodo spet dvignile, in sicer skoraj na raven, kjer smo te dni, a se zdi, da se ne bomo kopali v tako sončnem vremenu, kot smo jih bili vajeni pretekle dni. Nekoliko več oblačnosti bo, izključene niso niti kakšne nevihte.

