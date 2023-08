Na spletu poplava vozil s smešno nizkimi cenami, a imajo eno hibo

V nedavnih poplavah poplavljena vozila iščejo nove lastnike. Na spletnem portalu za prodajo avtomobilov se je znašlo veliko vozil, ki jih je zalilo, lastniki pa jih prodajajo po več kot polovici nižji ceni. Kljub temu da je cena privlačna, pa se mnogi sprašujejo, ali je takšen avtomobil sploh pametno kupiti.

Na spletni strani N1 razkrivajo, da se na spletni strani avto.net trenutno prodaja več kot 90 avtomobilov, katerih prodajalci so razkrili, da so bili poplavljeni. Nekateri so delujoči, drugi pa samo očiščeni in nedelujoči. Cena vozil je lahko tudi za več kot 50 odstotkov nižja od cen primerljivih vozil, ki niso bila poplavljena. Čeprav je cena mamljiva, pa strokovnjaki odsvetujejo nakup takšnega vozila za lastno uporabo.

Poplavljeno vozilo prodajajo za šest tisočakov. FOTO: Avto.net

Poleg tega, da je odvisno od tega, za kakšen avto gre in kako visoko je segala voda, je tudi pomembno dejstvo, za kako star avtomobil gre. Če je vozilo starejše in ima manj elektronike, je to manj problematično. Pomembno je tudi, ali je voda prodrla v vozilo. Opozoriti velja, da je, če je mulj prodrl v vozilo, takšno vozilo težko popolnoma očistiti.

Strokovnjaki opozarjajo, da lahko vozila po poplavah še vedno delujejo povsem dobro in da lahko prodajalci skušajo to dejstvo prikriti in vozilo prodati kot brezhino. Če nakupujete rabljeno vozilo, je bolje, da vam pri tem pomaga nekdo, ki se na to spozna. Dodajajo še, da so takšna vozila dobra le za reciklažo ali rezervne dele.