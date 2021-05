Na slovenskih cestah številna vojaška vozila z orožjem

Danes ter 16. in 20. maja bo v okviru vojaške vaje Defender Europe premik 55 vojaških vozil na relacijah Hrušica–Postojna ter Postojna–Luka Koper, so sporočili z ministrstva za obrambo. Na teh vojaških vajah se poleg pripadnikov 26 zavezniških in partnerskih držav urijo tudi pripadniki Slovenske vojske (SV).



Vaja bo potekala po vsej Sloveniji, večinoma na vadiščih in streliščih SV, največji del, od 10. do 28. maja, pa bo potekal na osrednjem vadišču SV na Počku. Vaje bodo med drugim tudi na brniškem letališču, Luki Koper in avtocestnem križu.



Med vajo bodo potekali tudi večji premiki vojaških vozil. Največji bodo med 22. majem in 5. julijem, ko bo na lokacijah Obrežje–Postojna in Postojna–Luka Koper 460 vojaških vozil.



Premik 55 vozil je predviden 7., 16. in 20. maja na relacijah Hrušica–Postojna ter Postojna–Luka Koper, 50 vozil pa 16. maja in 2. junija na relaciji Maribor–Gruškovje in v obratni smeri.

