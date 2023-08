Na ročno košnjo niso pozabili (FOTO)

Košnja je bila od nekdaj kmetov praznik, ob njej je bila vedno tudi dobra jedača in pijača, koscem pa so morali dobro postreči. Že stari pregovor namreč pravi: »Kak se koscu streže, tak mu kosa reže.«

Na ročno košnjo niso pozabili v Moravški dolini, kjer redno negujejo to staro kmečko tradicijo. Že precej let prirejajo tudi tekmovanja koscev in kosic, tokrat pa so Moravče gostile kar evropsko tekmovanje v ročni košnji. Poleg tega je bila v petek zvečer Moravška noč, v soboto so med drugim pripravili kmečki praznik z okroglo mizo o digitalizaciji v kmetijstvu.

Veselje ob priznanjih

Navijači so bili navdušeni.

Osrednji dogodek je potekal v nedeljo, ki je namesto z napovedanimi nevihtnimi oblaki postregla s svežim, jasnim in sončnim dnevom. Jutranjo mašo, ki so se je udeležili tudi tekmovalci, je daroval letošnji novomašnik Blaž Zorko. Pred povorko, ki se je vila po moravških ulicah do prizorišča, so tekmovalne kose prejele poseben blagoslov. Na prireditveni lokaciji je zbrane nagovorila evropska poslanka Ljudmila Novak. Župan občine Moravče Milan Balažic je vsem izrekel toplo dobrodošlico v Moravški dolini, sodelujočim zaželel športno tekmovanje, uspešno košnjo, dobro nabrušene kose in najboljše rezultate.

Pohvala organizatorjem

Tekmovalci so nato dobili dovoljenje za pripravo svojih izžrebanih tekmovalnih površin. Nočni dež in namočena tla so pustili posledice, ki lahko vplivajo na čistost reza kose, zato so možnost za urejanje površine izkoristili kar najbolje. Med njimi je bil tudi aktualni slovenski prvak v ročni košnji trave Janez Vivod iz Kozjaka pri Mislinji, ki ni mogel prehvaliti organizatorjev dogodka in predvsem truda ter prispevka predsednika slovenskih koscev Mateja Pibernika. Ker je Moravška dolina res bogata s travniki, so organizatorji poskrbeli tudi za kakovostne travne površine, namenjene ogrevanju koscev in kosic, kar so s pridom izkoristili.

Tekmovanje v ročni košnji ima svoja pravila.

V povorki je igrala Godba Moravče.

In kako je z ročno košnjo danes? »Težko kmetovo delo, ki mu ga danes lajša stroj, je ostalo v preteklosti. Namesto ročne kose po travnikih namreč brnijo motorne kosilnice. Le v odročnih krajih, ki tudi zaradi lege niso dostopni za stroje, še ohranjajo stari način opravila,« pravijo v Društvu podeželske mladine Moravče.

Idejo za društvo so dobili v Avstriji in Švici, kjer je košnja priljubljena tako pri starih kot mladih. Tam tekmujejo na raznih prireditvah in ohranjajo običaje očetov in dedov. Tekmovanja z ročno koso so potekala že v prejšnjem stoletju. Pri nas so najbolj znana krajevna tekmovanja, med zadrugami in košnja na kmečkih igrah.

Čez poletje

»Cilj našega društva, ki se je od ustanovne seje do danes močno razširilo, je, da bi košnja trave postala čim bolj znana tudi v Sloveniji in da bi na tekmovanje privabili ljudi iz vse države. Od nekaj manjših sestankov in enega državnega smo namreč prešli na več letnih srečanj in do številnih tekmovanj na domačih in tudi tujih travnikih. Spletla so se močna prijateljstva, osebna poznanstva, in lahko bi rekli, da smo postali velika družina,« so še povedali v društvu.

Kose so prejele poseben blagoslov.

Meri se čas, ocenjuje pa se tudi čistoča košnje, ki jo spremlja 12 mednarodno izkušenih sodnikov.

Društvo podeželske mladine Moravče je aktivni član Zveze slovenske podeželske mladine. Že vse od leta 1994 so glavni organizatorji kmečkega praznika in v zadnjem obdobju vse bolj obiskane prireditve Moravška noč. Vsako leto se člani in članice skupaj odpravijo na ogled smučarskih poletov pod Poncami, nastopijo na državnem in regijskem kvizu mladi in kmetijstvo ter sodelujejo na kmečkih igrah. Čez poletje skrbijo za organizacijo Kmečkega praznika in Moravške noči, v drugi polovici leta pa organizirajo strokovne ekskurzije, udeležijo se Martinovega sejma in obdarovanja otrok ob sv. Miklavžu. Glavni namen društva je povezovati mlade na podeželju in tiste, ki čutijo povezanost z njim, zato v svoje vrste vabijo in sprejemajo vsakega mladega po srcu, da se jim pridruži.

Evropsko prvenstvo v ročni košnji so letos tretjič pripravili v Sloveniji. Prvič so ga izpeljali leta 1999 v Kranju, drugič pa 2011. v Cerkljah na Gorenjskem. Prvo mednarodno tekmovanje v ročni košnji je bilo organizirano leta 1969, in sicer med Bavarsko in Tirolsko. Sledila so vsaki dve leti, število sodelujočih držav pa se je stalno povečevalo. Slovenija je prvič sodelovala leta 1995. Na to prestižno tekmovanje pridejo le najboljši, zato posamezne države pred prvenstvom organizirajo kvalifikacije. Ekipo koscev in kosic posamezne države sestavlja 5 žensk in 10 moških. Leta 2015 so dodali še mladinsko kategorijo.

Roke, vajene kmečkih opravil

Tekmovanje v ročni košnji ima seveda svoja pravila. Tekmovalke in mladinci kosijo površino velikosti 35 m2 (7 x 5 metrov), moški pa površino velikosti 100 m2 (10 x 10 metrov). Meri se čas, ocenjuje pa se tudi čistoča košnje, ki jo spremlja 12 mednarodno izkušenih sodnikov. Seštevek časa in ocene čistoče je rezultat posameznega tekmovalca. Tako kot pri vsakem športu tudi tukaj o zmagovalcu odločajo sekunde, včasih tudi desetinke.

In kdo so letošnji zmagovalci evropskega tekmovanja v ročni košnji? V kategoriji mladinke je bila najboljša Hannah Bärnthaler iz Avstrije, v kategoriji mladinci pa Lukas Schinagl iz Nemčije. Med kosicami je zmagala Elisabeth Stangl iz Avstrije, med kosci pa Florian Reithuber, prav tako iz Avstrije. Tudi med ekipami, tako pri ženskah kot moških, so bili najboljši avstrijski udeleženci. Naslednje evropsko prvenstvo bo v Sv. Florijanu pri Innu v Avstriji.