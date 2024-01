Na Radenskem polju urejajo učno pot

V okviru mednarodnega projekta z imenom Znanje za gospodaren odnos do narave (Zagon) nameravajo na območju Radenskega polja v občini Grosuplje urediti učno pot v skupni dolžini treh kilometrov. Začela se bo v Mali Račni pri Žabji hiši in bo potekala skozi Veliko Račno in Kopanje do poplavnega gozda, ki je približno 300 metrov severovzhodno od hriba Kopanj. Za izvedbo projekta je občinsko vodstvo nedavno sklenilo pogodbo s podjetjem Hidrotehnik.

Ob učni poti bo postavljenih dvanajst usmerjevalnih in pet informativnih tabel. Potok Šica pri Žabji hiši bo mogoče prečkati po novi brvi. Ob poti načrtujejo tudi postavitev razgledne ploščadi in manjše brvi. Učno pot bodo uredili po večinoma že urejenih poteh, zato bodo posegi v naravo zanemarljivi.

V Žabji hiši so med drugim uredili predstavitev krajinskega parka. FOTO: Bojan Rajšek

»Z novo učno potjo bo vzpostavljena infrastruktura, ki bo obiskovalcem Radenskega polja omogočila seznanitev z naravovarstvenimi vsebinami in značilnostmi območja. Vključevala bo vsebine, vezane na habitat mokrotnih travnikov, poplavne gozdove, močvirsko logarico ter druge ogrožene in zavarovane vrste, ki živijo na tem zavarovanem območju,« je pojasnila Jana Roštan z grosupeljske občine.

Povečanje odpornosti ekosistemov

Z vzpostavitvijo učne poti bodo usmerili obiskovalce na manj občutljiv del območja in tako zaščitili preostale dele. Pogodbena vrednost izvedbe projekta znaša nekaj nad 170.000 evrov (z DDV). Po novi učni poti se bo mogoče sprehoditi že na začetku marca. Projekt Zagon sofinancirajo Islandija, Lihtenštajn in Norveška s finančnimi sredstvi mehanizma EGP (evropski gospodarski prostor) v višini 1,2 milijona evrov.

Na Radenskem polju sta našla začasno domovanje tudi dva laboda. FOTO: Bojan Rajšek

Namen projekta je povečati odpornost ekosistemov, ki jih ogrožajo podnebne spremembe. Lani je v Grosuplju pod geslom Mali koraki za naravo – s pogledom naprej za skupnost potekala mednarodna konferenca v okviru projekta Zagon. Dogodka se je med drugim udeležila tudi Trine Skymoen, veleposlanica Kraljevine Norveške na Madžarskem za Slovenijo.

»Slovenija je čudovita država. In s takimi projekti jo delate še lepšo in še boljšo, še bolj dragoceno. Potrebujemo kakovostno okolje zase, za naše otroke in za našo prihodnost,« je takrat med drugim dejala Trine Skymoen, ki ni skrivala navdušenja nad zaščitenim območjem Radenskega polja. Namen konference se je nanašal na pomen ohranjanja naravnih mokrišč v skrbi za ekosistem. To bi moralo biti upoštevano tako pri prostorskem načrtovanju kakor tudi pri finančnih spodbudah, saj morata ohranjanje in varovanje ekosistema postati medgeneracijska skrb.

Minilo 12 let

Bregova potoka bodo povezali z mostom. FOTO: Bojan Rajšek

Decembra lani je minilo 12 let, odkar je vlada sprejela uredbo o Krajinskem parku Radensko polje, s katerim je bilo zavarovano 15 kvadratnih kilometrov veliko območje jugovzhodno od Grosuplja. Februarja 2012 pa je območje z odlokom zavaroval še grosupeljski občinski svet. Krajinski park Radensko polje je tako prvo širše zavarovano območje narave v Sloveniji, ki sta ga s sprejetjem istega besedila zavarovali tako občina kot država.

Glede izvajanja javne službe upravljanja krajinskega parka sta se ustanovitelja strinjala, da to nalogo opravlja Zavod za turizem in promocijo Turizem Grosuplje, ki ga je ustanovila občina Grosuplje. Znotraj Turizma Grosuplje od septembra 2019 deluje organizacijska enota Krajinski park Radensko polje, ki je odgovorna za upravljanje zavarovanega območja.