Na primorski avtocesti gorelo vozilo! Nastajali so zastoji (FOTO)

Na primorski avtocesti je okoli 11.30 zagorelo tovorno vozilo. Zaradi nesreče je bil zaprt vozni pas med Vrhniko in Brezovico proti Ljubljani, piše portal Promet.si. Zastoji so nastajali v obe smeri, pristojni pa so pozivajo voznike, naj ustvarijo reševalni pas.

FOTO: Promet.si

Zaradi nesreče je bila pot tudi za eno uro daljša. Razmere na cesti se počasi izboljšujejo, zamuda je še približno 45 minut.

Ste tudi vi opazili kaj zanimivega? Pošljite nam fotografijo ali videoposnetek.