Na povabilo šejka Pirc Musarjeva v Združene arabske emirate, Han v Šanghaj, Fajonova začenja afriško turnejo

Gospodarski minister Matjaž Han v ponedeljek s številčno gospodarsko delegacijo odhaja na tridnevni obisk v Šanghaj. Namen obiska je predvsem krepitev in iskanje novih priložnosti gospodarskega sodelovanja med Slovenijo in Kitajsko ter posredovanje informacij o slovenskem poslovnem in investicijskem okolju, so sporočili z ministrstva. V sredo bo minister obiskal tovarni Unior Zreče in Krka Menovo, ki že vrsto let uspešno delujeta na Kitajskem.

Skupaj z gospodarsko delegacijo se bo srečal tudi s predstavniki kitajskega avtomobilskega podjetja Nio, ki s svojimi inovativnimi rešitvami postavlja nove standarde na področju električnega avtomobilizma.

Predsednica republike na uradnem obisku v Združenih arabskih emiratih

Na povabilo šejka Mohameda bin Zajedala al Nahjana bo predsednica Republike Slovenije Nataša Pirc Musar 3. in 4. novembra 2024 na uradnem obisku v Združenih arabskih emiratih. Poleg srečanja s predsednikom države šejkom Mohamedom bin Zajedom al Nahjanom se bo predsednica Pirc Musar predvidoma sestala še s predsednikom Federativnega nacionalnega sveta Saqr Ghobashijem. Obisk je namenjen tudi grajenju trdnejših gospodarskih odnosov med državama, zato bo predsednica republike obiskala različna slovenska podjetja, ki delujejo v Abu Dabiju, srečala pa se bo tudi s študenti na diplomatski akademiji Anwar Gargash, kjer bo imela predavanje.

Fajonova v Afriko Zunanja ministrica Tanja Fajon začenja afriško turnejo, v okviru katere bo do torka obiskala Etiopijo, Somalijo in Kenijo. Osrednji namen turneje je krepitev diplomatske prisotnosti v Afriki, v luči tega pa bo potekalo tudi odprtje veleposlaništva v Adis Abebi. S sogovorniki bo predvidoma govorila o perečih in dolgotrajnih konfliktih v širši regiji Afriškega roga in o zaskrbljujočih varnostnih in humanitarnih razmerah.

Namen uradnega obiska je pregled dvostranskega sodelovanja in krepitev nadaljnjega sodelovanja tako na političnem kot gospodarskem področju. V pogovorih bo posebna pozornost namenjena nadgradnji dvostranskih odnosov med državama, sogovorniki pa se bodo dotaknili tudi dogajanja v Izraelu in Libanonu ter razmer v Ukrajini in na Zahodnem Balkanu.