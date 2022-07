Na pomoč! Na Krasu prosijo vse, ki znajo rokovati z žago, da se pridružijo sečnji

Na zavodu že beležijo izjemen odziv. Kot so sporočili, bodo v nedeljo lahko sprejeli največ 300 prostovoljcev. »V primeru, da bo prostovoljcev več, jih bomo morali žal zavrniti, saj razmere na terenu in logistika ne dopuščajo večjega števila gozdnih delavcev,« so zapisali. Prostovoljci se morajo ob tem zavedati, da dela potekajo na lastno odgovornost z lastno opremo. Prednost bodo imele izkušene ekipe.

Zavod za gozdove Slovenije namreč pomaga pri koordinaciji intervencijskih sil na terenu in koordinira delo gozdnih delavcev-sekačev in gozdarske mehanizacije.

Gozdarske aktivnosti na terenu so danes močno okrepili. V sodelovanju z družbo Slovenski državni gozdovi in številnimi zasebnimi podjetji poteka obsežna prostovoljska akcija čiščenja in širjenja protipožarnih prometnic ter sečnje gozdov okoli vasi za zavarovanje življenj in premoženja.

V akciji sodeluje okoli 300 prostovoljcev, večinoma gozdnih delavcev. Okrepilo se je tudi število mehanizacije za sečnjo in spravilo lesa in gozdno gradbeništvo, so zapisali v sporočilu za javnost.

Družba Slovenski državni gozdovi že več dni deluje na področju izvajanja ukrepov za preprečevanje nadaljnjega širjenja požara. Aktivirali so sodelavce iz celotne Slovenije in vse razpoložljive vrste tehnologije.

Na terenu je danes 32 gozdnih delavcev, strojnikov in voznikov, ki izvajajo klasično in strojno sečnjo, ter upravljajo z najnaprednejšo gozdarsko mehanizacijo pri nas. Pomembno prispevajo tudi k zbiranju in komunikaciji s prostovoljci.

»Prostovoljcem in sodelavcem se zahvaljujemo za njihovo srčnost in pripravljenost pomagati, hkrati pa jih opozarjamo, naj pri delu kljub vročini uporabljajo osebno varovalno opremo, ki varuje njihova življenja. Če nimajo primerne osebne varovalne opreme in ustreznih znanj, naj se akcije ne udeležujejo,« so pozvali in dodali, da bodo priložnosti za manj usposobljene prostovoljce po umiritvi razmer ob obnovi gozdov.

Pozivajo pa vse, naj se ničesar ne lotijo na lastno pest

To je poziv župana Komna: »Razne samoiniciativne, čeprav dobronamerne akcije sekanja in žaganje dreves za ureditev protipožarnih presek brez ustreznega strokovnega vodenja s strani za to usposobljenih ustanov pomenijo mnogokrat žal le še dodatno oviro v boju proti ognjenimi zublji. To se je izkazalo sinoči, ko je akcija žaganja dreves pri Šibeljih skoraj privedla do katastrofe, ko je požagano deblo padlo na elektrovod in zanetilo nov požar. Posledično so morale prihiteti preobremenjene gasilske enote in pogasiti požar, preden se je ta razširil, namesto da bi "branile" Trstelj pred velikim požarom, ki se mu približuje s severozahodne strani.«

