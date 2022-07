Za gasilci zahtevna noč: to so prizori s Krasa v zadnjih urah (FOTO in VIDEO)

Za gasilci na Krasu je še ena zahtevna noč, so sporočili iz CZ severne Primorske. Kot je povedal nočni vodja intervencije Stanko Močnik, je bilo zares pestro. Gasilci so držali požarno linijo pred Opatjim selom, požar je aktiven na Trstelju, pojavljala so se še nova žarišča. Ogromno je dima.

Zahtevna noč za gasilci. FOTO: PGD Vrhnika

Dim in pepel sta se v petek popoldne in zvečer razširila proti severovzhodu. Prebivalci so dim opazili na Gorenjskem in v osrednji Sloveniji, so sporočili iz Agencije RS za okolje (Arso).