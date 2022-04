Na nekaterih voliščih glasovali še krepko po 19. uri, to je razlog

Na dveh voliščih, v Bizoviku in v Senožetih v Dolu pri Ljubljani, je včeraj zmanjkalo glasovnic, je za STA potrdil direktor Državne volilne komisije (DVK) Dušan Vučko. Težavo so rešili tako, da so glasovanje na obeh voliščih podaljšali za toliko časa, kolikor je bilo posamezno volišče zaprto, ko so poiskali in dostavili manjkajoče glasovnice.

Vučko meni, da je do zapleta verjetno prišlo zaradi visoke volilne udeležbe oz. zato, »ker nekdo očitno ni upošteval navodila, da mora biti na volišču toliko glasovnic, kot je volivcev.« Okrajna volilna komisija je težavo rešila tako, da je začasno zaprla obe volišči in dostavila glasovnice na obe volišči. Glasovanje na volišču v Bizoviku so podaljšali za 20 minut, glasovanje v Senožetih v Dolu pri Ljubljani pa za 30 minut.