Na ladji sta se Mitja in Alenka zaljubila, zdaj jih oddajata (FOTO)

Mitja Mirtič je kot študent delal v podjetju, ki je organiziralo križarjenja po Dalmaciji. Tam se je srečal tudi z guleti, tradicionalnimi turškimi trgovskimi ladjami, ki so v preteklosti oskrbovale mediteranska mesta. Ladje so ostale, njihova funkcija se je spreminjala. Vse skupaj pa ni dalo miru danes 40-letnemu Grosupeljčanu.

»Takrat je podjetje, kjer sem delal kot študent, poskušalo prodajati aranžmaje z guleti predvsem na slovenskem trgu, vendar so se izkazali za predrage in nezanimive. Ko sem prenehal delati tam, sem šel v popolnoma druge vode, med drugim sem organiziral košarkarsko ligo GBL. Po kakšnem letu ali dveh, 2005., sem popolnoma po naključju v Sloveniji srečal lastnika petih guletov iz Hrvaške, in ta mi je rekel, da bi se moral lotiti promocije teh ladij in da naj se spomnim kaj novega. Tisto noč sem se zbudil ob dveh zjutraj in začel razmišljati o povezavi ponudnikov teh ladij, naslednji dan pa sem se odločil, da bom poskusil. Napisal sem poslovni načrt za združenje ladjarjev tipa gulet na Hrvaškem,« pripoveduje Mirtič.

Največji na svetu

Priznava, da je v nepovezanosti ladjarjev, tedanjem slabem marketingu in popolnem nepoznavanju produkta na svetovni ravni videl veliko priložnost. Takrat je storil korak naprej. »Ko sva se z zdaj ženo Alenko in solastnico podjetja leta 2006 prvič odpravila v Turčijo, sva bila še bolj osupla nad izjemnimi ladjami in potencialom, ki ga imajo. Seveda sva se tudi midva na ladji zaljubila in vse skupaj se je takrat začelo odvijati. Na žalost naju nihče ni poznal. Začela sva popolnoma od začetka, s 50 evri v žepu, takrat so bili še tolarji, brez poznanstev, proračuna, znanja. Čisto na slepo! Po dveh letih sva ugotovila, da z združenjem ne bo šlo, in sva odprla klasično agencijo ter se odločila, da bova gulete tržila na svetovnem nivoju za provizijo. Takrat so se začele zadeve malce bolj premikati,« pove Mitja.

V Turčiji jih je več kot tisoč »Guleti so lesene jadrnice, ki izhajajo iz Turčije. Najeti jih je mogoče samo s profesionalno posadko, dolge pa so med 20 in 50 metri, v povprečju je za potnike od štiri do osem kabin. Na Hrvaško je v zadnjih 15 letih prišlo okoli 70 takšnih plovil. Za primerjavo: v Turčiji jih je prek 1000. Ob tem je Hrvaška v zadnjih letih razvila res izjemno industrijo plovil, ki so mešanica turških guletov in lokalnih mini cruiserjev in so unikatna na svetu,« še pove Mitja.

»Z veliko truda in vztrajnosti lahko skoraj 17 let pozneje rečeva, da se nam je uspelo prebiti. Več kot to, postali smo največja agencija, specializirana za križarjenja z guleti, na svetu in se pred dvema letoma odločili, da poskušamo osvojiti celoten trg luksuznih plovil.« V agenciji danes dela 12 ljudi, v kratkem bodo zaposlili še štiri. Iščejo nove moči na področjih marketinga, podpore in pomoči strankam in prodaje, odpirajo tudi podjetji na Hrvaškem in v Turčiji.

Gulete je spoznal še kot študent.

»Vedno iščemo posameznike, ki so ambiciozni in bi si želeli delati kariero na yachting trgu. Gre za izjemno eksotično in zanimivo panogo, kjer pa ne gre zgolj za skakanje po jahtah in testiranje vina in gurmanskih ponudb, čeprav imamo tudi to. Gre za trdo delo, polno izzivov, v panogi, ki je izjemno konkurenčna. Vseeno mislim, da ni večjega izziva kot iz Grosuplja postaviti na noge globalno yachting firmo. Imamo vizijo in strategijo, pa tudi spletno stran goolets.net, ki je pobrala kar veliko nagrad na tekmovanjih, in predvsem super ekipo, ki si z mano in ženo deli željo po razvoju tako na poslovnem kot tudi osebnem področju.«

Mogoč bo tudi nakup

Stranka, ki si želi najeti luksuzno plovilo za počitnice, jih praviloma najde na spletu, saj v podjetju veliko vlagajo v digitalni marketing. V stik z njo stopi en prodajalec, ki mora, poudari Mitja, najprej vzpostaviti zaupanje in ugotoviti natančne želje. Sledita analiza trga in svetovanje za primerno plovilo. V podjetju uredijo tudi vso papirologijo, potem stranko prevzame oseba, ki se lahko z njo ukvarja tudi več mesecev. V tem času je treba ugoditi vsem željam (ruta, hrana, alergije, transferji, dodatni izleti, zabave, obletnice). Pred potjo pripravijo tudi potovalne dokumente. »Spremljamo, kaj se dogaja na prvi dan križarjenja, pa med križarjenjem in po njem, in ves čas ponujamo podporo,« pove Mitja.

Za petične goste

Razkošna spalnica

»Če je stranka zadovoljna, ji ponudimo nove priložnosti najemov v prihodnosti, razvijamo pa tudi program, kjer bodo stranke lahko ladje od nas tudi kupile, si zgradile svojo ali se odločile za program investiranja in čarterskega menedžmenta.« Njihove stranke so premožne skupine od šest do 30 ljudi z vsega sveta, od ZDA, Velike Britanije, Avstralije, Južne Afrike do Kanade, Izraela, ZAE, od izbruha covida-19 pa vse več tudi iz Evrope.