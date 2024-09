Na javni dražbi se prodaja pet luksuznih vozil: dacarji vsa zarubili enemu podjetju

Ste si od nekdaj želeli luksuznega jeklenega konjička, pa se vam priložnost še ni ponudila? Morda ste prišli na svoj račun! Finančna uprava RS bo namreč na svoji spletni strani kmalu odprla dražbo kar petih vozil višjega cenovnega razreda, in sicer gre za avtomobile znamk Audi in BMW, za katere se boste lahko potegovali 25. septembra.

Izklicne cene znašajo od 38.000 evrov do 50.000 evrov. Najmanj do 20. septembra se je treba na spletno javno dražbo prijaviti in plačati varščino v višini 10 odstotkov izklicne cene, je navedeno na spletni strani Fursa.

FOTO: Furs

Vozila še niso bila registrirana v Sloveniji, pripeljana pa so iz Nemčije. Vsa so dobro ohranjena, dve sta letnik 2020, tri pa 2019.

Zasežena podjetju

Ogled premičnin bo mogoč 18. septembra 2024 od 10.00 do 12.00 pri Španu na Brezovici pri Ljubljani. Ogled je sicer mogoč tudi izven navedenega termina po predhodnem dogovoru. Za svoj sanjski avtomobil se boste lahko potegovali prek spletne strani eDrazbe Furs.

FOTO: Furs

Stojan Glavač s Fursa je za Slovenske novice povedal, da so bila vsa omenjena vozila zarubljena davčnemu dolžniku, ki pa ni fizična oseba, temveč podjetje. Ko bodo prodana, bo izkupiček namenjen plačilu davčnega dolga.

Na Fursovi spletni strani je na voljo tudi nekaj običajnih vozil in še kopica drugih predmetov, celo umetnin.