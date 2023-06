Na izletu so upokojenci utrjevali medgeneracijske vezi (FOTO)

Društvo upokojencev Benedikt, kjer ves čas skrbijo za različne dejavnosti, rekreacijo in druženje, je nedavno pripravilo zanimiv pohod s kurjenjem kalorij, kot se je nekdo izrazil.

V društvu, katerega predsednik je Milan Hlevnjak, vodja pohodniške sekcije pa Milan Kocuvan, se sicer pogosto potepajo. Običajno se zbere od 25 do 30 članov in ob prijetnem klepetu in hoji obkrožijo večji del benediške občine, tokrat pa se je na pot podalo kar 107 navdušencev!

»Na željo zaposlenih v Vrtcu Benedikt smo tokrat izvedli skupni pohod, ki se ga je udeležilo 66 otrok, 14 vzgojiteljic oziroma zaposlenih v vrtcu ter 27 članic in članov društva. V prijetnem razpoloženju smo utrjevali medgeneracijsko sodelovanje. Otrokom in vzgojiteljicam se zahvaljujemo za prijetne trenutke, ki so jih delili z nami, babicami in dedki, saj je bilo na sedemkilometrski trasi, večinoma po naravnem okolju, zelo prijetno in zanimivo. Seniorji smo pot nadaljevali do Merčnikovih, Irene in Franca, ki je praznoval 70. rojstni dan. Pogostitve se ne da opisati z besedami. Jedači, pijači in pecivu kar ni bilo konca. Obema se zahvaljujemo za dobrote in prijetno druženje. Dodajmo pa, da so rojstni dan hkrati praznovale še tri naše upokojenke: Majda, Silva in Slavica,« nam je povedal Kocuvan, ki je že desetletja zaljubljen v planinstvo in pohodništvo. Ob tem je prepričan, da bo tudi na naslednjih druženjih udeležba tako lepa in izjemna.

Tudi v telovadnici

To niti ne bo presenečenje, saj ima društvo, ki je bilo ustanovljeno leta 1988, nekaj več kot 300 članic in članov v občini, ki premore nekaj čez 2600 prebivalcev. Skrbijo za rekreacijo in pohodništvo, se srečujejo v telovadnici, pešačijo po območju občine, kolesarijo po Slovenskih goricah in podobno.

Aktiven je tudi rokodelski krožek, katerega vrhunec je prikaz izdelkov na razstavah v Benediktu in okolici. Članice in člani se udeležujejo različnih izletov, tako nakupovalnih kot romarskih, in skupaj spoznavajo skrite lepote Slovenije. Upravni odbor še posebno skrbi za ostarele člane in članice, ki dopolnijo 90 let življenja, in tiste, ki se zaradi pešanja zdravja ne morejo več udeleževati druženj, zato jih redno obiskujejo in se jim s priložnostnimi spominskimi darili zahvaljujejo za vse, kar so v življenju storili za znosnejše življenje mlajših rodov.

Skrbijo za izobraževanje članov v tretjem življenjskem obdobju in skrbijo, da se v javne funkcije vključijo tudi tisti, ki z dolgoletnimi izkušnjami pripomorejo k uresničevanju zakonov za znosnejše življenje upokojencev. S pieteto se spomnijo tudi preminulih, in sicer s spremstvom praporščaka na pogrebni slovesnosti.