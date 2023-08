Na Gorci bo mogoče dobiti popolni odpustek

Pred dnevi so na številnih romarskih poteh po Sloveniji slavili Marijino vnebovzetje, zdaj pa že odštevajo dni, ko gredo spet na romanje. Tja do Marijinih cerkva, kjer bo slovesno 8. septembra, ko bodo svete maše ob prazniku Marijinega rojstva. Še posebno slovesno pa bo na ta dan v Mariboru, točneje v župniji Sv. Petra pri Mariboru v Malečniku. Papež Frančišek se je že drugič v nekaj letih s posebno milostjo obrnil na ta konec Slovenije. Tokrat s posebno pozornostjo na svetišče Device Marije na Gorci v Malečniku in mu podelil izjemen privilegij – verniki, ki bodo obiskali omenjeno svetišče, b...