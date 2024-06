Na včerajšnji seji so blejski svetniki sprejeli nekaj sprememb in dopolnitev odloka o plovnem režimu na Blejskem jezeru, po katerih je na jezeru iz varnostnih razlogov prepovedana plovba in uporaba kajtov ter športnih rekvizitov na električni ali motorni pogon, zaradi prostorskih omejitev pa tudi ustavljanje, vkrcavanje oziroma izkrcavanje supov ob bregu Blejskega otoka. Kot je za našo medijsko hišo povedal blejski župan Anton Mežan, je bistvo novosti predvsem varnost za vse. »Nikoli ni bilo govora, da bi na jezeru prepovedali supe, prepovedujemo pa električne deske oziroma efoile, saj smo la...