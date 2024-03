Janja Habjanič se je z možem Milanom in tremi hčerkami, zdaj starimi, 24, 21 in 13 let, iz Lovrenca na Pohorju pred desetletjem preselila v vinorodne prleške hribčke. Z možem sta kupila starejšo kmetijo v vasici Mali Moravščak z le 17 prebivalcev. Pohorka je po ureditvi dokumentacije registrirala samostojno podjetje za osebno asistenco, pomoč na domu, za računovodske, blagajniške in podobne storitve pa pooblastila Heleno Težak Kuri iz Vitomarcev. Sodelovanje je sprva potekalo gladko, lani pa sogovornica nenadoma ni mogla plačati zneska z bančno kartico. Razlog je bila blokada Fursa. Sledili s...