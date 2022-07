Se število mrtvorojenih povečuje? Preverili smo

Na uredništvo je prispelo pismo bralke, ki nas je opozorila na porast mrtvorojenih v Sloveniji. Ali je številka res višja in ali je tudi v porastu, smo vprašali pristojne na Nacionalnem inštitutu za zdravje.

»V Sloveniji imamo, zaradi naše majhnosti in s tem majhnega števila rojstev, precejšnja letna nihanja tako v stopnji mrtvorojenosti, kot v stopnjah umrljivosti novorojenčkov in dojenčkov, zato je pri interpretaciji podatkov pomembno, da opazujemo trende skozi daljše obdobje in ne sklepamo na podlagi enoletnih podatkov,« sta opozorili Barbara Mihevc Ponikvar, dr. med., spec. javnega zdravja in Andreja Rudolf, soc. del. iz Nacionalnega inštituta za javno zdravje.

V stopnji mrtvorojenosti je bil leta 2020 zabeležen nekoliko večji porast, podobna vrednost je bila v tem tisočletju še leta 2005.

»Stopnje umrljivosti dojenčkov (tako novorojenčkov, kot umrlih od 28 dne starosti dalje) so bile leta 2020 v okviru večletnih povprečij. V letu 2021 je stopnja mrtvorojenosti nižja kot 2020, stopnje umrljivosti dojenčkov pa so ponovno v okviru večletnih povprečij,« nadaljujeta sogovornici.

»Pri interpretaciji stopnje mrtvorojenosti je pomembno upoštevati, da med mrtvorojene sodijo vsi primeri rojstva mrtvega otroka, ki je dopolnil 22. tednov nosečnosti ali ob rojstvu tehtal vsaj 500 gramov. V to kategorijo tako zabeležimo spontane smrti plodov v nosečnosti, kot tudi umetne prekinitve nosečnosti (feticide) v primeru ugotovljenih hudih razvojnih napak pri plodu. Zelo majhen delež pa predstavljajo še smrti med porodom,« sta enotni Barbara Mihevc Ponikvar, dr. med., spec. javnega zdravja in Andreja Rudolf, soc. del.

Nekoliko večje tveganje

Večje zabeleženo število mrtvorojenih v letu 2020 bi morebiti lahko bilo povezano s panedemijo Covid-19.

»Pri ženskah, ki so v nosečnosti prebolele okužbo, so raziskave pokazale nekoliko večje tveganje za rojstvo mrtvega otroka. Virus lahko namreč prizadene tudi posteljico in s tem preskrbo otroka s kisikom. Med vzroki smrti je bilo v letu 2020 zabeleženih več diagnoz, ki govorijo o okvari posteljice in diagnoz okužbe v maternici,« nadaljujeta sogovornici.

»Glede na to, da smo v naših podatkih zaznali v letu 2020 največji porast pri številu mrtvorojenih otrok v kategoriji feticidov v gestaciji od 22. do 27. tednov, pa bi lahko bil porast stopnje mrtvorojenosti tudi posledica tega, da je, kljub temu, da je bilo zdravstveno varstvo v nosečnosti ves čas zagotovljeno, v kakšnem primeru prišlo do tega, da so določeni postopki v času izrednih razmer v zdravstvu potekali nekoliko počasneje in je bilo tako nekaj primerov prekinitev nosečnosti zaradi anomalij, ki bi bili sicer zabeleženi v statistiki splavov, zabeleženih v statistiki mrtvorojenosti, ker so presegli mejo 22. tednov,« povesta Barbara Mihevc Ponikvar, dr. med., spec. javnega zdravja in Andreja Rudolf, soc. del.

Načrtujete nosečnost?

»Ženskam, ki načrtujejo nosečnost priporočamo cepljenje proti Covid-19, da bi čimbolj zmanjšale tveganja povezana z morebitno okužbo v nosečnosti. Sicer pa vsem nosečnicam priporočamo zdrav življenjski slog, z uravnoteženo prehrano in dovolj gibanja ter izogibanje kajenju, alkoholu in nedovoljenim drogam v nosečnosti. Izrednega pomena je tudi skrb za dobro duševno zdravje oziroma počutje ter izogibanje stresom. Priporočamo še redno udeležbo na preventivnih pregledih v nosečnosti pri izbranem ginekologu ter udeležbo na tečajih Priprave na porod in starševstvo ter Vadbe za nosečnice. Več o zdravju v nosečnosti si lahko nosečnice preberejo v vodniku Pričakujemo dojenčka, ki ga prejmejo pri svojem ginekologu in na spletni strani ZDAJ.net,« sta zaključili sogovornici.

