Mozirjani ponosni na novo pridobitev

Pod Brdcami v Mozirju so slavili novo pridobitev: prenovljene prostore tamkajšnje šole, vrtca ter pripadajočega športnega kompleksa so zaokrožili sredi letošnjega leta, obsežna gradbena in zaključna dela pa so vključevala tudi energetsko sanacijo.

Po lanskih poplavah je bilo vse videti izgubljeno. Foto: Jože Miklavc

Naložba v mlade

Ravnateljica Osnovne šole Mozirje Petra Klepec in ravnateljica vrtca Mateja Glušič sta nadvse zadovoljni z vsemi posodobitvami in prenovo, celotna naložba pa je bila vredna pet milijonov evrov, ministrstvo za šolstvo je primaknilo 1,5 milijona, je ob odprtju povedal generalni direktor direktorata za predšolsko vzgojo in osnovno šolstvo Rado Kostrevc, ki je zadovoljen čestital izvajalcem del, da so uspešno sklenili projekt. »Kar smo zasejali, to bomo želi, ko naši mladi odrastejo in bodo nadaljevali naše delo. Za učenje in pridobivanje znanja so potrebne dobre razmere. Kar vgradimo v sedanje generacije, se nam povrne. Zato se tokratne pridobitve v Mozirju lahko le veselijo.«

Kar vgradimo v sedanje generacije, se nam povrne.

Ob dogodku je navdušenje izrazil tudi župan Občine Mozirje Ivan Suhoveršnik in izrazil priznanje izvajalcem, pa tudi direktorju občinske uprave Ivu Glušiču, ki je vodil proces obnove in novogradnje. Predstavniki izvajalca Esotecha so obenem prijetno presenetili, saj so vrtcu in osnovni šoli podarili skupaj 5000 evrov.

Osvežen je tudi športni kompleks. Foto: Jože Miklavc

Slovesnost ob odprtju so izvedli Pihalni orkester Zgornje Savinjske doline, učenci in varovanci šole ter vrtca Mozirje, trak pa so prerezali omenjeni pristojni. Po uradnem delu so se domačini in ekipa lokalne skupnosti še podružili in nazdravili, za dobro vzdušje pa je poskrbel Ansambel Golte z Andrejem Rakom.