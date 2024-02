Izgube najbližjih so vedno težke. Mnogi med hudo bolnimi se sicer rešijo daljšega trpljenja, za njimi pa ostajajo svojci, ki se s tem težko soočijo. Izguba moža je bila huda tudi za Zdenko Nemet iz Trbovelj. Poleg smrti kot takšne je bil pri njej udarec tudi tisto, kar se je ob tem dogajalo in za kar meni, da je vzrok, da moža ni več med živimi. Za krivca ima trboveljski zdravstveni dom in urgenco. Mož je bil rakav bolnik, imel je tudi visok pritisk, sladkorno bolezen in nabiranje ter zastajanje vode. Zaradi slabega stanja in ker ni mogel dihati, je tudi na prošnjo moža v noči na 25. septembe...