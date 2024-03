Moja Mura toži kompostarno: »Prepričani smo, da bo sodišče ustavilo to nesmiselno kopičenje«

Zveza društev za obvarovanje reke in sonaravni razvoj ob Muri – Moja Mura, ki jo zastopa Samo Tuš, njega pa Odvetniška pisarna Fabiani, Petrovič, Jeraj, Rejc, je na Okrožno sodišče v Mariboru podala tožbo zoper podjetje Kogal – proizvodnja, trgovina, storitve, posredništvo, kmetijstvo, promet, gradbeništvo, nepremičnine iz Šentilja v Slovenskih goricah.

V tožbi predlagajo ustavitev predelave biološko razgradljivih odpadkov. Tožeča stranka je prepričana, da bo le sodišče ustavilo »nesmiselno kopičenje odpadkov na otoku v Muri in krivcu naložilo sanacijo degradiranega območja«, česar ne dosežejo prek ustreznih državnih organov.

Kompostarna deluje na območju Nature 2000. Pred šestimi leti je bilo na deponiji 30.000 odpadkov. Danes naj bi bilo odpadkov že skoraj 200.000 ton.

»Pred šestimi leti je bilo na sporni deponiji odpadkov na otoku v Muri pri Ceršaku okoli 30.000, danes pa jih je zagotovo blizu 200.000 ton. Vedno več odpadkov na otoku, vedno večja nevarnost in nespoštovanje veljavne zakonodaje lastnika spornega obrata in neučinkovitost oblasti, vse to nas je prisililo, da smo vložili tožbo za ustavitev obratovanja naprave. Nujna je ustavitev za ljudi in okolje škodljivega izvajanja dejavnosti z odpadki na otoku v reki Muri pri Ceršaku. Prepričani smo, da bo sodišče ustavilo to nesmiselno kopičenje odpadkov na otoku v reki Muri in krivcu naložilo sanacijo degradiranega območja,« je ob vložitvi tožbe pojasnil predsednik Zveze društev Moja Mura (ZDMM) Samo Tuš.

»Toleranca do take ekološke bombe je vsaj deloma povezana tudi s tem, da je za marsikoga v Sloveniji enostavno nepredstavljivo, da bi lahko neko podjetje vsem na očeh na območju Nature 2000 in na otoku, ki je v rangu naravnih vrednot, kot je Postojnska jama, kopičilo več kot 150.000 ton odpadkov. Vse pristojne institucije, tako občina Šentilj, Upravna enota v Pesnici, nekdanje ministrstvo za okolje in prostor, sedanji nasledniki, meddržavna komisija za mejno Muro, inšpekcijske službe, vse vlade in tudi sedanja vlada, so dopuščali in še nadalje podpirajo nerazumljivo kopičenje odpadkov na otoku v reki Muri pri Ceršaku,« je še poudaril Tuš.