Mladi nogometaš razkriva, kaj je resnično pomembno

Pri športu so pomembni ferplej, potrpežljivost, spoštovanje in sodelovanje. Zato je šport več kot le gibanje in doseganje rezultatov, je šola za življenje.

Pot do tega, da postaneš dober tekmovalec, je polna zavojev, ovir, vzponov in padcev, zato športno življenje zahteva veliko odrekanja, časa, energije in volje. Uresničevanje športnih sanj je veliko lažje, če imajo mladi ob sebi nekoga, ki jih ves čas spodbuja in jim brezpogojno zaupa, da bodo zrasli tako v športu kot v življenju.

Mladi športniki za doseganje visokih športnih ciljev in optimističen pogled v prihodnost potrebujejo veliko priložnosti, da se lahko izkažejo – v klubu, na treningih in tekmah, doma in v šoli. Včasih pri tem potrebujejo nekaj spodbude, ki jo ponujajo tudi družbeno odgovorna podjetja, ki se zavedajo, kako pomemben je šport v življenju vseh nas in širše skupnosti. S športom krepijo telo in osebnost, s tem bodo najbolje pripravljeni na igro, ki ji rečemo življenje.

