Sova potrdila: razkrit je bil tajni podatek

Miha Lamut, predsednik komisije DZ, ki preiskuje sume političnega vmešavanja v delo policije, je povabil Sovo, da vpogleda v pričanje Tatjane Bobnar in Boštjana Lindava na zaprtem delu seje. Sova je ugotovila, da je bil eden od omenjenih podatkov, ki je bil razkrit, tajen, je poročala Televizija Slovenija.

Kot so navedli, je predsednik preiskovalne komisije Miha Lamut predstavnike Slovensko obveščevalno-varnostne agencije (Sova) povabil, da prisluhnejo zvočnemu zapisu in pregledajo zapisnik zaprtega dela seje komisije z namenom, da ugotovijo, ali so podatki, o katerih sta priči govorili, tajni.

V sredo so prejeli odgovor Sove, iz katerega izhaja, da je »podatek, naveden v zvočnem zapisu in prepisu zvočnega zapisa zaprtega dela 2. nujne seje preiskovalne komisije, podatek, ki ga agencija v skladu z zakonom o tajnih podatkih opredeljuje kot tajni podatek, in sicer stopnje tajnosti 'tajno',« navedbe komisije povzema televizija.

Po nekaterih informacijah N1 bi sicer lahko šlo za podatek o enem od načrtovanih datumov preiskave pri domnevnih ruskih vohunih, ki so ga pozneje prestavili. Gre za 28. november 2022.

Ne Bobnar ne Lindav sicer pred pričanjem nista dobila odveze molčečnosti. A tako Bobnar kot Lindav sta prek odvetnikov očitke o razkrivanju tajnih podatkov zanikala. Med drugim ocenjujeta, da odveze molčečnosti nista potrebovala, saj da do izdaje tajnih podatkov lahko pride le takrat, kadar so ti razkriti nepoklicanim osebam, kar pa poslanci, ki so člani preiskovalne komisije, niso, so še navedli na televiziji.