Ministrstvo odgovarja, zakaj ne bomo uvedli kapic na višino najemnin

»Avstrija uvaja kapico na višino najemnin, predlagam, da to uredimo tudi pri nas v Sloveniji. Umirile se bodo cene na trgu in inflacija bo manjša,« se glasi predlog, ki ga je vladi v začetku meseca podal državljan.

Po nekaj dnevih so odgovor na predlog pripravili na Ministrstvu za solidarno prihodnost, kjer pravijo, da nam je lahko avstrijski model »lahko za vzor, vendar pa ga ne gre enostavno preslikati na naše razmere. Samo na Dunaju je, od vseh najemnih stanovanj, delež javnih najemnih stanovanj na trgu 40% in kot taka javna najemna stanovanja pomembno sooblikujejo najemni trg.«

»Na Ministrstvu za solidarno prihodnost se zavedamo, da so razmere na nepremičninskem trgu slabe. Na načelni ravni podpiramo tovrstni ukrep omejitve najemnin s kapico. Menimo pa, da bo ukrep ustrezne učinke prinesel šele, ko bodo urejena druga področja, kot so: Obstoj večjega fonda javnih najemnih stanovanj. Aktivacija obstoječega fonda ob ustrezni davčni politiki in ureditvi oddaje stanovanj v nestanovanjske namene. Urediti oziroma povečanju nadzora nad najemnimi razmerji,« so še zapisali.

Prazna stanovanja

Na spletni strani Finance so v teh dneh poročali o praznih novih stanovanjih Stanovanjskega sklada Republike Slovenije. Gradnja je bila zaključena že decembra lani, dobili so uporabno dovoljenje, sosesko s 40 novimi stanovanji so otvorili, a stanovanja še vedno samevajo. Razlog? Razpis za oddajo teh stanovanj še naj ne bi bil objavljen zaradi spremembe obračunavanja najemnin v teh stanovanjih.

Zataknilo se je, ker je ministrstvo sklenilo, da morajo ta stanovanja oddati po neprofitni najemnini, sklad pa pravi, da jih ne more oddati za najemnino nižjo od stroškovne, saj so gradili z lastnimi sredstvi in bi, če bi jih oddali po neprofitni ceni, oddali pod ceno.

Kaj načrtujejo?

Na ministrstvu so v odgovoru na pobudo državljana dodali še, da je ena izmed ključnih koalicijskih zavez vlade ureditev stanovanjske politike. Pravijo, da je načrtovano, da se vzpostavi stabilen in robusten sistem, ki bo omogočil konstantno rast števila javnih najemnih stanovanj.

Zapisali so še, da je »vlada letos zagotovila 25,5 milijona evrov za Stanovanjski sklad Republike Slovenije, ki jih bo namenil za lastno gradnjo in za financiranje projektov lokalnih stanovanjskih skladov, občin in neprofitnih stanovanjskih organizacij. Sredstva se bodo v okvir ugodnih dolgoročnih posojil namenjala projektom na občinskih ravneh kakor tudi pospešitvi in realizaciji projektov, ki jih izvaja Stanovanjski sklad Republike Slovenije.«

Načrtovana je tudi dokapitalizacija Stanovanjskega sklada Republike Slovenije, ki se bo izvedla tudi v letih 2024 in 2025. S tem bodo poleg realizacije njegovih projektov okrepila tudi njegova vloga financerja in koordinatorja gradnje lokalnih stanovanjskih skladov, občin in neprofitnih stanovanjskih organizacij.