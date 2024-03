Ministrico Tanjo Fajon odpustili iz bolnišnice

Ministrico za zunanje in evropske zadeve Tanjo Fajon so danes odpustili iz ljubljanskega kliničnega centra, so za STA povedali na zunanjem ministrstvu. Fajon se je v UKC Ljubljana zdravila zaradi vnetja ledvic, njeno zdravstveno stanje se je po navedbah MZEZ izboljšalo, bo pa po priporočilu zdravnikov še najmanj dva dni na bolniški.

Zunanjo ministrico so v UKC Ljubljana zaradi suma vnetja ledvic sprejeli pred tednom dni po povratku iz New Yorka, kjer se je udeležila zasedanj Generalne skupščine ZN in Varnostnega sveta ZN ob drugi obletnici ruske agresije na Ukrajino.

Med bivanjem v bolnišnici se je Fajon prejšnji teden oglasila tudi na družbenem omrežju Instagram. Zapisala je, da ne želi soditi o trenutnem dogajanju v zdravstvu, je pa sama, kot je dejala, znova izkusila izjemno srčnost in predanost zdravnikov ter vsega osebja, ki skrbi za bolnike.