Ministrica zgrožena: Bila je mlajša od 15 let, trpinčili so jo, poniževali in vse posneli

V minulih dneh, ko smo obeležili dan boja nad proti nasilju nad ženskami, se je z ogorčenjem nad dogajanjem v Sloveniji odzvala kulturna ministrica Asta Vrečko. Odzvala se je na nedavno poročanje medijev o primerih sodnih obravnav zoper obtožene posilstev, ki so se končale brez obsodbe.

V enem primeru, ki se je na prvi stopnji končal lani, je tožilstvo ključen očitek umaknilo samo, po neuradnih informacijah zaradi izvedenskega mnenja. V drugem primeru naj bi bilo ravnanje po mnenju sodnika pogojeno tudi z mladostjo vpletenih in hormonskim neravnovesjem.

»Z veliko žalostjo sem prebrala članek, da skupinsko posilstvo spet ni dobilo sodnega epiloga, eden od obtožencev bi lahko celo zahteval odškodnino. V člankih je popisano grozljivo skupinsko nasilje nad dekleti, ena je bila mlajša od 15. let. To žal ni osamljen primer razsodbe, lani je bila oproščena peterica obtožena skupinskega posilstva. Poniževanje, sadistično obnašanje in nasilje nad dekleti so v obeh primerih posneli. Po informacijah Večera, naj bi bilo po mnenju sodnika vse pogojeno tudi z mladostjo vpletenih in hormonskim neravnovesjem, ki pritiče mladim. Takšen diskurz je zaskrbljujoč, saj legitimira nasilje in zlorabe nad ženskami in dekleti ter neprimeren v kontekstu kakršnegakoli nasilja, izživljanja ter trpinčenja,« je zapisala Vrečkova na facebooku.

Statistični urad RS navaja, da so ženske kar trikrat pogosteje žrtve nasilja v partnerskem odnosu kot moški, saj je nasilje v partnerskem odnosu od dopolnjenega 15. leta starosti doživelo 75,5 odstotka žensk in 24,3 odstotka moških. Zlasti pomembne so ugotovitve, da so ženske pogosteje žrtve težjih oblik nasilja, saj gre za nasilje, ki se ponavlja.

Tako ministrica kot njena stranka Levica poudarjata, da posneto poniževanje in nasilje nad dekleti ter pogojevanje takšnega vedenja z mladostjo je zaskrbljujoče, saj legitimira nasilje nad ženskami. Do tega pa družba ne sme imeti nobene tolerance, so zapisali.

Vrečkova se je ob tem zahvalila »hrabrim dekletom in ženskam, da prijavljate nasilje in se borite za pravico«. »Ste zgled moči in poguma,« je poudarila.

Kot je ob tem pozvala, je treba vse zlorabe prijaviti, vse žrtve, posebej najšibkejše, pa kar najbolj zaščiti.