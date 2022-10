Janša zaradi te odločitve ministrice ne bo vesel

Muzeja slovenske osamosvojitve kot samostojne institucije, ki jo je zasnovala prejšnja vlada Janeza Janše in ki ima že od marca direktorja s polnimi pooblastili, ne bo več. Ministrica za kulturo Asta Vrečko se je namreč odločila, da ga združi z Muzejem novejše zgodovine v nov javni zavod, je poročala Televizija Slovenija.

Muzej slovenske osamosvojitve je vlada predvidela v predlogu državnega proračuna za leto 2022, sklep o ustanovitvi pa je sprejela marca 2021. Namera je naletela na kritike z utemeljitvami, da se s tematikami slovenske osamosvojitve že ukvarjajo obstoječe muzejske institucije in da bodo delavci v kulturi s tem izgubili še dodatna sredstva.

Ministrica za kulturo je kot enega od ključnih razlogov izpostavila upoštevanje raziskovalne in muzejske stroke, ki je že ob ustanovitvi muzeja opozarjala, da gre za politični projekt.

Ministrica: Šlo je za ideološki projekt ustanovitve nove institucije

Tovrstno gradivo namreč zbirajo že številne druge ustanove po Sloveniji, česar se zaveda tudi direktor muzeja Željko Oset, ki je v nedavnem intervjuju za Družino dejal, da »gre za novo možnost za razstavljanje predmetov, ki jih že hranijo obstoječi javni zavodi«.

»S tem se ukvarja že precej institucij, muzejskih, raziskovalnih v Sloveniji in ravno zato menimo, da je dovolj, da se združita oba muzeja in da se to delo nadaljuje v tej novi instituciji. Vsekakor menimo, da je treba obravnavati tudi obdobje sodobne zgodovine, tudi 90. let, ampak ne na ta način, da se to s takšnim rezom ločuje. Tu je šlo očitno za ideološki projekt ustanovitve nove institucije,« je povedala ministrica.

Asta Vrečko, ministrica za kulturo. FOTO: Voranc Vogel

Združitev muzejev naj bi se, kot pravijo na ministrstvu, zgodila v zelo kratkem času. Sodelavci Muzeja slovenske osamosvojitve se bodo pridružili ekipi Muzeja novejše zgodovine, ki ga trenutno vodi Jože Dežman. Iz tega bo nastal novi javni zavod z novim vodstvom.

Obnova nekdanje vojašnice na Poljanski cesti 40, kjer naj bi imela prostore Arhiv RS in Muzej slovenske osamosvojitve, se nadaljuje, ministrstvo pa bo prostore namenilo zgolj Arhivu RS.