Minister Matjaž Han je držal besedo. Poglejte, kaj je kupil Veri in Mihu

»Do tu je segala voda,« nam je lani po ujmi, ki je 4. avgusta prizadela velik del Slovenije, poplavilo pa je tudi številne hiše in stanovanja v Laškem, pokazala Vera Kovač. Na steni stanovanja na Rimski cesti 2, v katerem živita s partnerjem Miho Kovačem, so bile vidne sledi blata in vode, ki je segala 80 centimetrov visoko.

Kovačeva in Vidmar sta upokojenca, ki sta se pred tremi leti iz Ljubljane preselila v Laško, kjer sta kupila stanovanje v bloku, ki pa je bilo pred tem že nekajkrat poplavljeno. Tega jima ob vselitvi ni omenil nihče, zato stanovanja tudi nista zavarovala. In lani, ko je narava spet pokazala svojo moč, jima je voda uničila vse. Pohištvo je bilo le še za na odpad. Ker imata oba tudi zdravstvene težave, Miha je invalid in se giba le s pomočjo bergel, razmeram nista bila kos.

Vera Kovač in Miha Vidmar sta se v Laško preselila pred tremi leti. FOTO: Mojca Marot

Mož beseda

»Na lanski praznični dan, 15. avgusta, ki smo ga v Sloveniji po odločitvi vlade namenili solidarnosti in so številni odšli na pomoč poplavljenim na prizadeta območja, je na Rdeči križ prišla Vera Kovač. Sklenila je roki in prosila, če bi jima lahko pomagali izprazniti stanovanje. Tisti dan je bila v Laškem tudi ekipa Radečanov, ki so prišli na pomoč. V njej pa sta bila, med drugim, tudi radeški župan Tomaž Režun in minister za gospodarstvo, šport in turizem Matjaž Han. In to ekipo Radečanov smo napotili k njima,« se solidarnostnega dne spominja sekretar Območnega združenja Rdečega križa (RK) Laško Vlado Marot.

Združili sta ju podobni usodi: Vera je zaradi raka izgubila moža, Miha pa ženo.

Radečani so pošteno zavihali rokave in se lotili dela in tudi minister Han je iz stanovanja nosil uničeno pohištvo, pomagal pa je tudi pri čiščenju kleti, ki je bila polna mulja, saj je bila zalita do stropa. Vidno ganjena sta njihovo delo opazovala Vera in Miha, ki je bil pred leti krvodajalec, kri je v Ljubljani daroval 60-krat, prav tako je darovalec organov, prekolesaril je tudi 38 maratonov Franja.

Sekretar RK Laško Vlado Marot in minister Matjaž Han sta prerezala trak ob vstopu v prenovljeno stanovanje. FOTO: Mojca Marot

Vera in Miha sta se spoznala pred dvema desetletjema, ko sta ju združili podobni usodi. Vera je zaradi raka izgubila moža, Miha pa ženo. Zdaj jesen življenja preživljata skupaj. V stiski, ki sta jo doživela, pa nista ostala sama. Ta je ganila tudi ministra Matjaža Hana, ki je obljubil, da jima bo sam kupil novo pohištvo za dnevno sobo. In je držal besedo!

Super rojstni dan

»Kovačeva in Vidmar nista imela socialne mreže, saj sta se v Laško priselila šele pred tremi leti. Oba prejemata tudi skromni pokojnini, zato smo se skupaj s centrom za socialno delo in občino Laško zavezali, da bomo nanju pozorni. Dela s sanacijo, preden bi bilo lahko stanovanje spet vseljivo, pa je bilo veliko. Odstraniti je bilo treba neprimerna tla in ves izolacijski material, ki niti od prejšnjih poplav še ni bil odstranjen.

Presrečna upokojenca v novi dnevni sobi FOTO: Mojca Marot

Nista vedela, na koga naj se obrneta, zato smo mi poiskali obrtnika Tomaža Gunzeka, ta pa je pomagal iskati še druge izvajalce, od slikopleskarja do mizarja, potrebovala sta tudi novo peč. Prav tako smo iskali vire finančne možnosti pomoči in se obrnili tudi na Radio 1, ki je prispeval denar iz svoje fundacije,« je še povedal sekretar RK.

60-krat je Miha Kovač daroval kri. 38 maratonov Franja je prevozil. 74. rojstni dan je praznoval v petek.

Upokojencema so omogočili tudi letovanje na Debelem rtiču, ki je nanju vplivalo zelo pozitivno. Izkazali so se člani skupine LaGym, ki se zbirajo na funkcionalni skupinski vadbi pod vodstvom trenerja Maria Vrbovška. Ko sta članici omenjene skupine Helena Počej in Alenka Koprivc potrebo po pomoči omenili Vrbovšku, je ta nemudoma zbral ekipo, ki je v nekaj urah opravila delo, ki bi drugače trajalo več dni.

Vse, ki so jima nesebično pomagali, sta Vera Kovač in Miha Vidmar v petek v zahvalo pogostila.

Kovačeva in Vidmarjeva sta tik pred vselitvijo v prenovljeno stanovanje vsem, ki so jima pomagali, izkazala hvaležnost na prav poseben način. Želela sta si, da bi ju še enkrat obiskal tudi minister Han in se sam prepričal, kakšno pohištvo za dnevno sobo, ki ga je plačal, sta izbrala. Prav tako sta na zakusko povabila prostovoljce skupine LaGym. In to minuli petek, ko je Miha Vidmar ob tem praznoval še svoj 74. rojstni dan.