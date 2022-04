Minister Aleš Hojs nepričakovano sklical novinarsko konferenco (VIDEO)

»Medijem in javnosti sem želel sporočiti, da sem pred dobro uro na specializirano državno tožilstvo vložil kazensko ovadbo zoper eno pravno in eno fizično osebo. Ker želim spoštovati zakone, o imenih ne fizične osebe ne firme ne bom govoril. Gre za kaznivi dejanji ovadbe in obrekovanja oziroma blatenja v javnosti,« je dejal minister za notranje zadeve Aleš Hojs. Kot je sam povzel: gre pravzaprav za predvolilno blatenje s strani politične konkurence.

Med nastopom je pojasnil, da sta bila z državnim sekretarjem Francem Kanglerjem od anonimne osebe kazensko ovadena, »češ da smo prekoračili pooblastila, vezana na usmeritve, ki smo jih v času našega mandata dajali NPU in direktoratu za policijo in druge varnostne naloge v ministrstvu«. Dodal je, da je tožilstvo že zavrglo to ovadbo in da je bila napovedana in verjetno že tudi vložena kazenska ovadba od parlamentarne komisije, ki jo vodi Rudi Medved (LMŠ). Po besedah Hojsa gre za ovadbo nekdanjega direktorja Antona Travnerja in Antona Olaja, aktualnega direktorja policije. Hojs trdi, da kazenske ovadbe, ki so bile podane, niso upoštevale zakonodaje in da obtoževanje nekoga v fazi, ko ne tožilstvo niti noben drug pristojen organ ni ugotovil nobenega suma, ne sodi v javnost.

Hojs je še dodal, da je tudi predmet vložitve kazenske ovadbe, »ki jo je predstavil predsednik sindikata in renomirana odvetniška družba, ki da se bolj ukvarja z blatenjem politikov kot s poznavanjem prava, kjer je bilo jasno povedano, da sem storil sum kaznivega dejanja, ob tem pa obtožil ali obremenil moje ime z navedbami, češ da želim in oviram sindikalno delo«. Prepričan je, da so dejanja posledica tega, da v nedeljo odhajamo na volitve: »In tako, kot sem trdil že na tem ministrstvu, so se sindikati v finišu pokazali za izpostavo tranzicijske levice.«

Ali je ovadil sindikat, Hojs ni želel potrditi, je pa dejal, da je bila kazenska ovadba vložena na specializirano državno tožilstvo.