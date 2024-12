Milijonar iz Maribora prispeval v občinski proračun: poglejte, v kaj bodo investirali

Proračun Mestne občine Maribor je prejel 1,7 milijona evrov od davka na dobitek v igri eurojackpot, je danes potrdil župan Saša Arsenovič. Ta denar bodo namenili za več projektov, med drugim odkup stavbe vrtca in zasnovo nove šole na Studencih. Slabi novici z občine pa sta predlog za dvig cen odvoza odpadkov in nov zamik prenove avtobusnih linij.

Ker ima srečnež, ki je novembra zadel 11,5-milijonski jackpot, stalno prebivališče v Mestni občini Maribor, tej pripada 15 odstotkov davka od iger na srečo. Arsenovič je na današnji novinarski konferenci potrdil, da so ta nepričakovan, a razveseljiv dodatni prihodek v občinsko blagajno že prejeli.

Po njegovih besedah so se s strokovnimi službami odločili, da del tega denarja namenijo za izvedbo participativnega proračuna. »Tam imamo dolg do naših someščanov za približno pol milijona evrov, kolikor je še neizvedenih projektov, in te bomo zdaj nemudoma izvedli s tem denarjem. Ko bo to narejeno, pa bomo čim prej zagnali nov participativni krog, torej za leti 2026 in 2027,« je pojasnil.

Tako bodo 250.000 evrov namenili širitvi mreže javnih knjižnic, za 364.000 evrov bodo od republiškega stanovanjskega sklada odkupili prostore novega vrtca v mestni četrti Studenci ter za 150.000 evrov izvedli arhitekturni natečaj in začeli pridobivanje projektne dokumentacije za gradnjo nove šole v omenjeni četrti.

Poleg tega bodo 70.000 evrov namenili za naprave za starejše in gibalno ovirane na javnih igriščih, 400.000 evrov pa bodo dodali k projektu izgradnje nove Zdravstvene postaje Tezno in se tako zanj manj zadolžili. »Želeli smo s tem denarjem zajeti čim več ljudi in narediti stvari, ki bodo trajne,« je dejal župan.

Občinski proračun za 2025 in 2026 še ni sprejet

Mestni svetniki so ga namreč konec novembra zavrnili že v prvem branju, ker je v njem predvideno višje zadolževanje od zaenkrat dovoljenega. Župan je povedal, da bo dal predloga v ponovno odločanje mestnemu svetu takoj, ko bo sprejeta ustrezna zakonodajna sprememba.

Drugo branje občinskega prostorskega načrta je napovedal za sejo 30. januarja, verjame pa tudi, da bodo uspeli z državo doreči nadaljnje financiranje gradnje Centra Rotovž. Do konca februarja naj bi bilo izdano gradbeno dovoljenje za gradnjo zahodne obvoznice, kjer je izvajalec že izbran.

Na seji ta četrtek bodo mestne svetnike seznanili s po ocenah mestne uprave neustreznim državnim subvencioniranjem javnega potniškega prometa in pobudo za oceno ustavnosti zakona o financiranju občin. S slednjim Maribor znova izpostavlja svojo podfinanciranost, ki po besedah Mitje Senekoviča iz sekretariata za splošne zadeve dosega že 38 milijonov evrov. »Ta razkorak postaja absolutno nevzdržen in prav je, da se to preveri na ustavnem sodišču,« je dejal.

Nove cene Snage

Javno podjetje Snaga bo predložilo nove cene izvajanja storitve gospodarske službe ravnanja s komunalnimi odpadki za leto 2025. Po besedah direktorja Vita Martinčiča je za prevzem 120-litrskega zabojnika za biološke odpadke predlagano zvišanje cene za 52 centov, za prevzem mešanih komunalnih odpadkov pa za skoraj tri evre. »To je skupaj podražitev za povprečno gospodinjstvo za 3,5 evra oz. 19,6 odstotka,« je dejal.

Poudaril je, da se s tem prilagajajo razmeram na trgu, kjer se cene prevzemnikov zbranih frakcij povečujejo, transportne poti daljšajo, znižuje pa se cena odkupa še koristnih materialov.

Ob začetku prihodnjega leta naj bi začela veljati celovita prenova linij mestnega avtobusnega prometa, a jo bodo po besedah Arsenoviča zamaknili na konec januarja, saj želijo prej izvesti dodatne ukrepe za povezavo mestnega avtobusnega prometa z drugimi trajnostnimi načini mobilnosti.