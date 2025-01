Milan Kučan: »Optimizem me ni nikoli zapustil, niti ko sem bil razglašen za malega palčka iz Murgel«

Nekdanji slovenski predsednik Milan Kučan je gostoval v oddaji Politično s Tanjo Gobec na RTV Slovenija, kjer je spregovoril o različnih temah. Med drugim o delu vlade Roberta Goloba ter o možnosti predčasnih volitev.

V zvezi z možnostjo predčasnih volitev je povedal tole: »Stranke sedanje koalicije so dobile zaupanje na volitvah, da vodijo državo. Če bo prišlo med njimi do nesoglasja, do spoznanja, da ne morejo nositi skupaj te odgovornosti, se bodo odločile za predčasne volitve. Seveda pa pomislim, da razmere niso takšne, ne gredo se tako lahko odrekati odgovornosti, tudi ne zaupanju, ki so ga volivci pokazali, in seveda volivci bodo takšno lahkotno razbremenjevanje te odgovornosti, če bo do nje prišlo, seveda tudi znali kaznovati. Jaz seveda mislim, da razmere v Sloveniji zahtevajo prej gotovost kot pa negotovost in takšne predčasne volitve bi negotovost gotovo prinesle.«

Optimistično gleda naprej

Novinarka Tanja Gobec je v pogovoru omenila tudi Kučanovo kritiko na eni od okroglih miz glede dela vlade, ki naj bi se po njegovo obnašala kot slon v trgovini s porcelanom. Kučan je omenjeno kritiko obrazložil: »Predvsem s to krilatico, ki sem jo rekel tam, mislim, da rezultatov, ki jih je vlada dosegla, ne zna na pravi način 'skomunicirati' z državljani in zato ostaja neka mračna slika, kakor da je v Sloveniji vse narobe. Jaz pa seveda mislim, da narobe ni,« je dejal Kučan.

Prvi slovenski predsednik je na koncu pogovora izrazil tudi optimizem za leto 2025: »Optimizem me ni nikoli zapustil, niti ko sem bil proglašen za malega palčka iz Murgel niti kasneje, ko sem nosil odgovornost za dogajanje v tej državi.«