Miklavži bodo otrokom razvažali darila

Covid-19 je predrugačil svet, toda tradicija praznikov se vendarle nadaljuje, čeprav na drugačen način. Številni Slovenci so lani žegnanje velikonočnih pirhov in šunke dočakali kar prek spleta. Letos so se duhovniki znašli, prenekateri so na velikonočno soboto sedli v avto, z eno roko na volanu, drugo na kropilniku.

Miklavži so že pripravljeni na obdarovanje. FOTO: DPM Tržišče

Ostali bodo v avtomobilih

Vozili so se od vasi do vasi, v skladu s predpisi NIJZ, in poskrbeli za blagoslov dobrot. Prazniki pa so spet tukaj, otroci nestrpno čakajo na Miklavža, njegovi obiski in srečanja pred cerkvijo ter seveda obdarovanja so uvod v veseli december. Letos zbiranje spet ni dovoljeno, a dobri možje se ne dajo. Če je obstajal drive-in žegen, zakaj ne bi še drive-in Miklavž.

»Lani je Miklavževo obdarovanje prvič odpadlo,« nam pove Danica Blažič, ki vodi Društvo prijateljev mladine Tržišče, to dobro sodeluje z domačim župnikom Janezom Kohekom. »Septembra smo se prvič sestali. Nismo vedeli, kakšne bodo razmere, smo se pa angažirali, da obdarovanje vendarle bo. Odziv donatorjev je izvrsten, vse pa bomo izpeljali v skladu s pravili in priporočili NIJZ,« nadaljuje Blažičeva.

»V petek bomo darila zvozili v šolo, pred njo bo Miklavž otroke pričakal v soboto med 17. in 19. uro. Pred novo šolo je omogočen krožni promet, za njegov nemoten potek pa bodo skrbeli še trije naši gasilci. Starši se bodo pripeljali z otrokom, ki bo dobil darilo, ne da bi stopil iz avta, tako se tudi ne bo družil z vrstniki. Zagotovo bo Miklavž vsakemu namenil tudi prijazno besedo.« Obdariti nameravajo okoli 200 otrok, ne le iz Tržišča, ampak iz cele fare, tja do Gabrijel in Krmelja.

Danica Blažič se je že septembra sestala z župnikom Janezom Kohekom. FOTO: DPM Tržišče

Risbe v zlati knjigi

»Miklavž pride, ni ovir zanj,« pojasni, župnik iz Trebnjega. S svojo ekipo je že zbral prijave otrok, ki bodo obdarovani. »Pri nas se bodo naokoli vozili trije Miklavži in po občini Trebnje razvažali darila.« Tudi on ocenjuje, da bo obdarjenih več kot 200 otrok. »Lani žal ni bilo nič, letos pa bomo izpeljali po najboljših močeh, pač v skladu s covid navodili.«

Na način drive-in bodo Miklavža v soboto pričakali tudi otroci na ljubljanskem Rakovniku. »Vabljeni so, da tudi letos Miklavžu narišejo kakšno risbo. Njihove izdelke bodo zbirali angeli in jih lepili v zlato knjigo. Parklji in angeli bodo skrbeli za red in nemoten promet. Priporočljivo je, da ostanejo vsi otroci v avtu, razen če zaradi boljše vidljivosti na kratko izstopijo. Pri sv. Miklavžu prosimo, da se ne zadržujete dlje, kot je treba, da ne bo prevelike gneče. Prosimo za potrpežljivost pri čakanju na srečanje s sv. Miklavžem,« so še dodali v tamkajšnjem Svetišču Marije pomočnice.

»Na veliko veselje naših najmlajših občanov bo v prihajajočih dneh našo občino znova obiskal sveti Miklavž. Seveda srečanje z njim ne bo tako množično kot minula leta v Sokolski ulici v Ivančni Gorici, ampak se bomo tokrat z njim srečali na bolj epidemiološko ustrezen način,« pa so sporočili iz Ivančne Gorice, kjer bodo najmlajše prav tako obdarovali po sistemu drive-in. Starši so dobili navodila, da otroke z avtomobilom pripeljejo v mestno jedro Višnje Gore, kjer bodo skozi okno pozdravili Miklavža, ki jim bo na varen način izročil darila.

200 otrok bodo obdarili v župniji Tržišče.

Že iz izročila oziroma življenjepisa svetega Nikolaja – Miklavža lahko razberemo, da je iznajdljivo uporabil vse načine, da bi lahko delal dobro. Spodbudno je torej, da kakor sveti škof Nikolaj tudi organizatorji miklavževanj v teh nenavadnih časih najdejo načine, kako obdarovati otroke kljub omejitvam v javnem življenju ter ob upoštevanju smernic za preprečevanje širjenja virusa. Posebnih navodil novomeška škofija ni pripravila, saj je miklavževanje v celoti v domeni posameznih župnij oziroma drugih društev in organizacij, pri čemer so cerkveni krogi spodbudili le k doslednemu upoštevanju epidemioloških navodil, smo še izvedeli.