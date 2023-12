Miklavž jih je vodil ob ruševinah gradov

Turistično društvo Suha krajina se je v minulem letu znova izkazalo z organizacijo pohodov in različnih dogodkov. Med drugim je v sodelovanju s hinjskimi gasilci in Kulturnim društvom Hinje organiziralo že 15. pohod Po Suhi krajini od Žužemberka do Močil, ob podpori TD Grad Šumberk 10. Martinov pohod od žužemberškega do šumberškega gradu, 6. pohod od A do Ž, ki vodi od Ambrusa prek Plešivice s ciljem v Žužemberku, po trasi nekdanje rimske ceste domačina inženirja Publiusa Maximiusa do Valične vasi in nazaj ob reki Krki pa so izvedli 4. Maximiusov pohod. Konec oktobra so združili moči s Kulturno-turističnim društvom Dobrnič ter Društvom vinogradnikov Lisec-Dobrnič in se odpravili na prvi pohod od Žužemberka do Lisca, nedavno pa še na 2. Miklavžev pohod.

Mimo znamenitosti

Podali so se na pot od žužemberškega do soteškega gradu in nazaj, in sicer pod vodstvom predsednika TD Suha krajina Vlada Kostevca. Organizacijske moči so združili s pohodniki PD Krka - Sekcijo Dvor in soteškimi gasilci. V 23 kilometrih je pot pohodnike v dobrem vzdušju, a hladnem vremenu, vodila po desnem bregu reke Krke od gradu Žužemberk, skozi Stavčo vas, Podgozd, mimo ruševin Gradu Stara Soteska do Gradu Soteska nazaj skozi Drenje, Mačkovec in Trebčo vas in nazaj do Žužemberka. Po besedah strastnega pohodnika Ludvika Kocjančiča, markacista pri PD Krka Novo mesto - Planinska skupina Dvor, je nezahtevna pot večinoma vodila po naravi, pa tudi mimo številnih znamenitosti, kot so cerkev sv. Miklavža in same ruševine gradov.

Ludvik se redno udeležuje pohodov drugih društev v občini, vsak prosti dan izkoristi za obisk 888 metrov visokega suhokranjskega Triglava – sv. Petra. »Letos sem bil na sv. Petru šestintridesetkrat, drugače pa sem ga od leta 1995 obiskal skupaj 1362-krat,« je dejal in dodal, da bi bila številka gotovo večja, če ne bi v poletnih mesecih delal kot pastir. Pet let je delal na Golici, kjer je pasel čredo 535 ovac, prihodnjih pet let pa bo najbolj vroče mesece v letu preživel na Ratitovcu in bdel nad čredo krav.

