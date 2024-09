Burne vremenske razmere, za katere je poskrbelo ciklonsko območje, ki nastaja nad severnim Sredozemljem, in zaradi katerih je Agencija RS za okolje (Arso) za celotno državo izdala oranžno opozorilo, je včeraj zajelo Slovenijo. Padavine so se ponoči okrepile in proti jutru razširile nad vso državo. Najhujši obeti se k sreči niso uresničili, čeprav je na Obali v nekaj urah padlo več padavin kakor v celotnem poletju skupaj. Po podatkih Arsa je v zahodni in južni Sloveniji, kjer so ponoči in dopoldne nastajale nevihte z nalivi, padlo od 20 do 60 milimetrov padavin, na Obali pa sredi dneva do 110 ...