Mesta prihodnosti že krojijo naš vsakdan

Svet se hitro spreminja, s tem pa tudi zahteve po trajnostnih energetskih rešitvah. Petrol je s svojimi rešitvami za gospodinjstva, podjetja in mesta ključni akter pri zmanjševanju odvisnosti od fosilnih goriv ter omogoča energetsko neodvisnost in nižje stroške.

Petrolova pametna mesta postajajo sestavni del skupnosti. Z optimizacijo energetske porabe, obnovljivimi viri in pametno infrastrukturo izboljšujejo kakovost življenja. »Pametna mesta že oblikujejo naš vsakdan,« pravi Tilen Smolnikar, direktor energetskih rešitev v Petrolu, in dodaja, da sodelovanje med javnim in zasebnim sektorjem omogoča prehod na trajnost brez začetnih investicij. Prenovi Ljubljane in Maribora dokazujeta, da model EPC (energetsko pogodbeništvo) prinaša pomembne prihranke, saj stroške prevzame zasebni partner.

