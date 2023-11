Mesec: »Novela o evidentiranju gre v uporabo«, Lahovnik: »Ta Mesec je res za luno«

Kot smo že poročali, bo novela zakona o evidencah delovnega časa od ponedeljka v uporabi. To je je napovedal minister za delo Luka Mesec ter pojasnil, da bodo odprli poseben elektronski naslov, na katerega bodo lahko zaposleni in delodajalci tri mesece pošiljali pripombe. Vlada bo nato zakon, če bo treba, popravila.

Luka Mesec. FOTO: Jože Suhadolnik/delo

Novela zakona o evidentiranju sicer predvideva beleženje dodatnih podatkov o delovnem času, denimo o prihodu in odhodu ter koriščenju odmora, obveščanje delavca o podatkih iz evidence, obvezno trajno hrambo evidenc, obvezno vodenje elektronskih evidenc za kršitelje zakonodaje ter višje globe in pooblastilo inšpektorjem za izrekanje glob v razponu.

Izjeme pri evidentiranju bodo: poslanci, visokošolski učitelji

Prinaša tudi spremembo definicije delavca, za katerega mora delodajalec voditi evidenco. Po novem bo to veljalo za vse, ki na kakršnikoli pravni podlagi opravljajo delo pri delodajalcu - pod pogojem, da ga opravljajo osebno in so vključeni v delovni proces delodajalca ali pretežno uporabljajo sredstva za opravljanje dela, ki so del delovnega procesa delodajalca. To pomeni, da bo treba evidentirati tudi delovne ure zaposlenih po različnih pogodbah, dijakov in študentov, samozaposlenim pa evidenc zase ne bo treba voditi.

Lahovnik: Ta Mesec je res za luno

Izjema bodo funkcionarji in poslanci, za katere velja ločena zakonodaja, prav tako so v področni zakonodaji evidentiranje drugače uredili visokošolski učitelji. Prav izjeme od novele zakona o evidentiranju delovnega časa so v javnosti sprožile precej kritik.

Matej Lahovnik. FOTO: Leon Vidic/delo

Ob tem se je na izvajanje ministra Mesca zelo kritično odzval ekonomist in nekdanji gospodarski minister Matej Lahovnik. Takole ugotavlja na omrežju X: »Ta Mesec je res za luno, ker bi izjava, da se poslancem in ministrom ni treba štempljat, ker so plačani ne glede na to ali delajo, v normalni državi odnesla ministra.«

Janša vladi ponuja možnost popravnega izpita

Svoje je dodal tudi predsednik SDS Janez Janša, ki pravi, da njegova stranka vladi ponuja možnost popravnega izpita. Tako je poslanska skupine SDS vložila novelo zakona o evidencah na področju dela in socialne varnosti. »S predlagano novelo, vloženo po skrajšanem postopku, predlagamo črtanje členov spornega zakona, ki je tudi sicer praktično neizvedljiv,« je dodal prvak opozicije.