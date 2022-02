Mesec dni po požaru spet v svoji hiši

Mineva mesec, odkar je v Podgorju pri Velenju zagorela hiša upokojenih zakoncev Gabrijele in Danila Vodovnika. Prvi so prispeli gasilci Prostovoljnega gasilskega društva (PGD) Pesje, ker pa je šlo za obsežen požar, povrhu vsega pa je tisti dan močno pihal veter, zaradi katerega je obstajala bojazen, da se bo ogenj razširil na bližnji gozd, so jim na pomoč priskočili kolegi iz PGD Velenje, Lokovica, Škale, Vinska gora in Šoštanj mesto. Skupaj jih je bilo na prizorišču požara več kot 60, a je ogenj kljub njihovemu požrtvovalnemu trudu v celoti uničil ostrešje hiše. Velika solidarnost »Gr...