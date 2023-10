Medijske toplice so še vedno toplice strahov

Po dolgoletni kalvariji nekoč priljubljenega kopališča v osrčju Slovenije je bilo s končno prodajo Medijskih toplic napovedovanega in načrtovanega marsikaj. Hotelir Marjan Krajnc iz Rogaške Slatine, ki je kupil kompleks, je napovedoval sanjsko preobrazbo zapuščenega in propadlega območja. Od nekdanjega kopališča so ostale plesnive in smeti polne podrtije, razbiti bazeni, poslopja, tribune in zanemarjena okolica, zaradi česar jih mnogi imenujejo kar toplice strahov.

Napovedoval je hotel kategorije več zvezdic, 7 notranjih in zunanjih najsodobnejših bazenov, razkošno ureditev sob, jedilnic in drugih prostorov za goste, 8 luksuznih vil, posebno vilo za poroke, 25 apartmajev, dve športni dvorani za 450 oz. 400 obiskovalcev, garažno hišo, oživitev termalnega Valvazorjevega vrelca in drugo. Investicija je po napovedih znašala od 20 do 40 milijonov evrov.

Žalostna podoba nekoč priljubljenega kopališča v osrčju Slovenije. FOTO: Roman Turnšek

Lokal srž problema

A od takrat je preteklo že nekaj časa. Na vprašanja, zakaj stvari kljub vsem načrtom še vedno stojijo, je lastnik že pred časom pojasnjeval, da čaka na potrditev prostorskega načrta, da se je malce zapletlo pri urejanju lastniških razmerij in podobno. A po naših dostopnih podatkih investitor uradno še ni vložil nobene vloge za izdelavo podrobnega prostorskega načrta, lastniška razmerja pa so, kolikor je razbrati iz uradnih evidenc, precej bolj zapletena.

Znan je sicer že nekaj časa trajajoč zaplet z lokalom Carpe Diem, ki je v sklopu Medijskih toplic in stoji ob glavni cesti pod tribunami. Lokal je edini urejeni prostor in obratuje. Dva lastnika, torej Krajnc in Eldin Agović oziroma njegovo podjetje Borg, pojasnjujeta, da sta ga kupila, vsak od njiju trdi, da je lastnik. Kolikor smo neuradno izvedeli, so bile napovedovane celo sodne poti, a so nam na poizvedbe, ali med domnevnima lastnikoma na okrajnem sodišču v Trbovljah ali okrožnem v Ljubljani poteka sodni spor glede omenjene problematike, s sodišč odgovorili, da ne.

Namesto razkošne ureditve kupi odpadkov FOTO: Roman Turnšek

Zgodba pa se tu ne konča. Pri iskanju podatkov o Medijskih toplicah se pojavijo nejasne in nasprotujoče si informacije. K hotelsko-bazenskemu kompleksu spadajo tudi tribune, pod njimi pa so v istem objektu propadli in prazni prostori, v katerih so bili v preteklosti različni lokali in podjetniki. In tam je tudi Carpe Diem.

Investitor, ki se je širokoustil z napovedmi, zdaj molči. FOTO: Roman Turnšek

Oba neodzivna

V zemljiški knjigi so po stanju konec prejšnjega meseca drugačni tudi drugi podatki glede tribun. Na objektih ni vzpostavljene etažne lastnine. Lastnikov vsake od parcel je več, in sicer Primož Jazbec, Izlake, Aleš Ravnikar, Izlake, Eldin Agović, Medvode, Občina Trbovlje, Samir Agović, Medvode, Splet oglaševalska agencija Izlake, Občina Zagorje ob Savi ter Hoteli in turizem Rogaška, hotelirstvo in turizem, d. o. o.

Lokal Carpe Diem je edini urejeni prostor in obratuje.

Ker nepremičnina ni etažirana, so lastniki vpisani na celotni del ali različno velike deleže. Kdo je uporabnik katerega dela nepremičnine, iz zemljiške knjige ni razvidno. Na nepremičninah ni plomb, kar bi pomenilo, da je v zemljiški knjigi podan predlog za morebitno spremembo lastništva.

Lokal Carpe Diem si lastita dva. FOTO: Marko Feist

Vpisanih nekaj hipotek

Na obeh nepremičninah je vpisanih tudi nekaj hipotek, in sicer je pri dveh upnik RS, pri dveh pa Zavarovalnica Triglav in Zavarovalnica Sava, ter osebna služnost užitka teh nepremičnin z uporabo vseh delov zemljišča v korist Samirja in Elvire Agović.

Kot je navajal Krajnc, se zapleta le zaradi lokala Carpe Diem. Če gre razumeti njegove navedbe o lastništvu Medijskih toplic, in sicer da je v stečajnem postopku nad nekdanjim lastnikom kompleksa Storitvami Almers lokal Carpe Diem Krajnc kupil, je v dostopni uradni evidenci navedeno, da se je postopek končal brez razdelitve in da je lastnik lokala Eldin Agović oziroma njegovo podjetje Borg.

Takšen je bil hotel nekoč – cel! FOTO: Polona Malovrh

Na razplet, kdo ima prav, na to, kako in kdaj se bo razpletlo in kdo bo zadevo razpletel, bo očitno treba počakati še nekaj časa. Zanimiva pa je neodzivnost obeh domnevnih lastnikov bara Carpe Diem: kljub nekajkratnim prošnjam nam na vprašanja ni odgovoril nobeden od njiju in ni pojasnil svoje plati zgodbe.