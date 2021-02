Medicinsko sestro spravil v jok: opozorila ga je le, naj si spravi masko čez nos

V času epidemije so zdravstveni delavci pod velikimi pritiski, očitno pa jim situacije ne olajšujejo niti nekateri pacienti, ki obiskujejo zdravstvene ustanove. Eden od zaposlenih v zdravstvu je na twitterju razkril nedopustno obnašanje, ki ga je bila deležna njegova kolegica.



»Ker ga je prosila, da naj si popravi masko čez nos, jo je ozmerjal s fašistko. Srednjo medicinsko sestro, kolegico, mamo samohranilko, vestno in pošteno delavko. Še sam se ne morem pomiriti, od kar mi je v solzah povedala za to. Žal to ni osamljen primer, so tudi grožnje. Vprašam se zakaj?« je zapisal (nelektorirano).



Pod objavo se je oglasil še eden od kolegov v zdravstvu, ki je zapisal, da je na urgenci stanje podobno oziroma še hujše. »Kolegice in kolegi zmerjani z vsem možnim, samo ljudje niso ...«

