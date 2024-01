Medicinski tehnik zagrabil kisikovo jeklenko, da bi se zaščitil pred udarci s palico

Prava drama se je v torek ponoči oziroma proti jutru odvijala v prostorih novomeške bolnišnice. Le prisebnosti medicinskih sester, dežurnega zdravnika in varnostnika ter hitremu posredovanju policistov gre zahvala, da ni prišlo še do česa hujšega, žal pa je bolnik med potjo na zdravljenje v Ljubljano pri Grosupljem umrl.

Vzrok smrti še ni znan, saj kriminalistična preiskava še poteka, zadevo vodi Specializirano državno tožilstvo. Zaradi njegovega zdravstvenega stanja namreč niso bili ogroženi le v bolnišnici, ampak tudi policist in reševalci, ki so možaka peljali v bolnišnico. A o tem nekoliko pozneje, najprej pa o drami v bolnišnici.

61 let je imel bolnik.

Nočno dogajanje je močno prestrašilo tudi starše na pediatričnem oddelku novomeške bolnišnice, skozi katerega je rohnel 61-letni moški čokate in močne postave. V rokah je imel železno palico, z njo je razbil požarna vrata. Lomastiti je začel na nevrološkem oddelku, ki je v istem hodniku kot pediatrični, med njima so le vezni hodnik ter seveda dvojna vrata, ki jih ni mogoče kar odpreti, tako da v prostore ne enega ne drugega oddelka ne more nihče vstopiti brez vednosti zaposlenih.

Enainšestdesetletnega pacienta so z reševalnim vozilom odpeljali na nadaljnje zdravljenje v Ljubljano. FOTO: Tanja Jakše Gazvoda

Sestra se je zaklenila

Možak je bil na nevrološki oddelek sprejet v nedeljo zaradi bolezenskega stanja, v torek proti jutru pa je postal nemiren in nasilen do medicinskih sester. Eni sestri, ki je sedela za računalnikom in pisala predajo službe, je hitel govoriti nekaj po rusko. Ker ga ni razumela, ga je spraševala, kaj želi povedati, on pa je v tistem z vozička vzel infuzijsko stojalo in z njim z vso silo stekel proti vhodnim vratom ter začel razbijati po njih.

Medicinska sestra ga je hotela ustaviti in je kričala, naj tega ne počne, on pa se je obrnil in začel teči proti njej. Da bi mu ubežala, je stekla na drug konec oddelka, on pa se je vrnil k vratom. Toliko časa je tolkel po njih, da mu jih je uspelo razbiti in del vrat odtrgati.

Kričanje in ropot so slišali na sosednjem oddelku, torej pediatričnem, in so na vezni hodnik prišli pogledat, kaj se dogaja, noči so namreč običajno zelo mirne. V tistem je razjarjeni pacient začel s palico zamahovati proti zaposlenima na pediatričnem oddelku. Medicinski tehnik je zagrabil kisikovo jeklenko, ki je bila pri vratih, da bi se zaščitil pred udarci s palico, drugi sestri pa je uspelo zbežati v sestrsko sobo, kamor se je zaklenila, on pa se je zatem umaknil v kuhinjo.

Pograbil je stojalo za infuzijo in z njim razbil dvoje vrat. FOTO: Leon Vidic

Oba sta takoj poklicala policijo, na številko 113 so klicali tudi že z nevrološkega oddelka. Možak je po hodniku vpil in skozi pediatrični oddelek stekel naravnost proti zasilnemu izhodu. Razbil je tudi tega in stekel na parkirišče. Tu so ga že prijeli policisti, ki so se res hitro odzvali klicem na pomoč. Nasilnega pacienta so prijeli in ga odpeljali na zdravljenje v psihiatrično bolnišnico v Ljubljano, še prej pa so mu v novomeški bolnišnici oskrbeli površinske rane, ki jih je pridobil med nasilnim vedenjem.

Napad med vožnjo

»Na kraju dogodka so posredovali policisti in zoper moškega uporabili prisilna sredstva, ga prijeli in predali zdravstvenemu osebju. V nadaljevanju je bilo zoper njega odrejeno zdravljenje v Psihiatrični kliniki Ljubljana, zdravstveno osebje pa je za zagotovitev varnosti med prevozom na relaciji iz Novega mesta proti Ljubljani zaprosilo za asistenco policije. Po prvih podatkih je moški med prevozom iz reševalnega vozila odtrgal nevaren predmet in z njim ogrožal varnost zdravstvenega osebja in policista, ki je bil v asistenci. Zaradi tega je voznik reševalno vozilo ustavil na območju Grosuplja, na kraj dogodka pa so v pomoč prišli še drugi policisti. Po postopku je moški izgubil zavest in je kljub takojšnjemu oživljanju umrl,« je v sporočilu za javnost zapisal Tomaž Tomaževic, predstavnik za odnose z javnostmi in policijski inšpektor na PU Ljubljana.

In dodal, da vzrok smrti še ni znan in je predmet nadaljnje temeljite preiskave, kjer se bodo preverjale vse okoliščine celotnega dogodka in tudi morebitna povezava smrti z uporabo prisilnih sredstev. Ogleda kraja dogodka se je poleg okrožnega državnega tožilca in preiskovalnega sodnika udeležil tudi policist Specializiranega državnega tožilstva.

Dogodek je očitno zelo prestrašil tudi starše, ki so bili ponoči ob malčkih na pediatričnem oddelku, a kot nam je povedala direktorica bolnišnice Milena Kramar Zupan, so jih pomirili. Tudi prizadetim zaposlenim v bolnišnici so ponudili psihološko pomoč, varnost pa imajo v novomeški bolnišnici že tako okrepljeno; ob receptorju je tudi varnostnik, oba sta bila vključena v reševanje nočnega incidenta.