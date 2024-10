Med starši ptujske šole zavladala panika, da nekdo ugrablja otroke. Resnica vas bo šokirala

Te dni se je po spletu kot blisk razširila vest, da nekdo ptujske osnovnošolce vabi v bel kombi. Povod za to naj bi bil pretresen učenec, ki je pritekel do odgovorne osebe v šoli in v joku dejal, da mu je nekdo pred šolo nakazal, naj skoči v vozilo. »Če vidite kombi z zelenim napisom Brlek, takoj zbežite, otroci,« se glasijo pozivi na družbenih omrežjih.

A očitno je šlo za res nesrečni splet okoliščin.

Kot se je izkazalo, je ena od mamic v šolo po otroka prišla s službenim kombijem. Svojemu otroku naj bi pomahala, naj pohiti v avto. Očitno pa je eden od otrok te geste narobe razumel. »Vsekakor ne ugrabljamo otrok, kot je očitno nekdo predvideval. Ste lahko brez skrbi, ko vidite kombi z napisom Brlek,« je na facebooku zapisal Boris Brlek, lastnik omenjenega podjetja, ki se ukvarja z vrtnarstvom.

Kot nam je v telefonskem pogovoru pojasnil Brlek, so nesrečno situacijo kmalu rešili z ravnateljico šole, ki je nato o pomoti obvestila tudi policijo.

Pred tem pa se je po njegovih besedah po vsem Ptuju razširila vest, da Brlek s kombijem pred šolo ugrablja otroke. Kot pravi, si želi, da bi starši, ki so to razširili, prej preverili situacijo, saj že četrta generacija njihove družine obiskuje omenjeno šolo. Zato bi po njegovem prepričanju lahko hitro izvedeli, da ne gre za neznane ugrabitelje.

O tožbi zaradi blatenja imena še razmišlja. Kot pravi, bodo še videli, kakšne posledice bo imel za njihovo družino ta strašni nesporazum.